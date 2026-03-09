Na črpalkah povečan obisk tujih državljanov, minister Kumer pričakuje konkreten poseg v cene goriv

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je ocenil, da bo vlada danes na dopisni seji konkretno posegla v določitev cen pogonskih goriv in tako ublažila skok cen. Ob tem je znova zagotovil, da je Slovenija z naftnimi derivati dobro preskrbljena, ob večjem povpraševanju pa zaradi logističnih težav ponekod zaloge kopnijo.

»Marsikje se bojijo glede oskrbe. Slovenija je dobro preskrbljena, ima polna skladišča in zaloge. Motenj ni,« je danes ob robu podpisa pogodb za projekte modernizacije elektroenergetskega omrežja poudaril minister Kumer. Po zagotovilih, ki jih je vlada dobila od trgovcev in zavoda za blagovne rezerve, težav z oskrbo države z naftnimi derivati ni pričakovati, je dodal.

V Sloveniji so sicer zaradi regulacije cene pogonskih goriv trenutno precej nižje kot v soseščini, zato predvsem na obmejnih bencinskih servisih prihaja do povečanega obiska tujih državljanov. Kumer pričakuje, da bo še ta teden prišlo do operativnega sestanka, na katerem bo vlada dobila povzetek stanja in ocenila, zakaj cene naraščajo. »Po eni strani je dobro, da imamo doma nizke cene, ne smemo pa si privoščiti, da bi ogrozili zaloge,« je poudaril.

Cene naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Vlada bo danes odločala o morebitnem posegu v določitev cen, nove cene bodo veljale od torka do 24. marca. Za liter 95-oktanskega bencina je v Sloveniji trenutno treba odšteti 1,436 evra, za liter dizelskega goriva 1,465 evra, liter kurilnega olja pa stane 1,071 evra. Trošarina za neosvinčeni bencin je določena v višini 0,49934 evra na liter, za dizel 0,43869 evra na liter ter za kurilno olje 0,17700 evra na liter. Marže trgovcev so medtem omejene in lahko znašajo največ 0,0994 evra na liter 95-oktanskega bencina, 0,0983 evra na liter dizelskega goriva ter 0,08 evra na liter kurilnega olja.

Kumer se je sicer danes dotaknil tudi cen električne energije, za katere ocenjuje, da se ne bodo zvišale. "Glede elektrike imamo dobre položaje, kot sem obveščen od dobaviteljev," je dejal in dodal, da motenj ni pričakovati. Iz preventivnih razlogov bo vlada danes na dopisni seji sprejela sklep, s katerim mu bo kot resornemu ministru naložila preveritev stanja na trgu električne energije. »Na podlagi teh informacij bomo lahko pozneje po potrebi sprejeli morebitne potrebne ukrepe,« je še dejal.