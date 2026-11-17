Bila je nedelja, 13. septembra, ko se je Branko Rožman iz Vinice z avtomobilom pripeljal na tamkajšnji bencinski servis. »Zgodilo se je v trenutku,« se živo spominja tistega popoldneva. »Tam je bila neka družina in nenadoma so se začeli med seboj prepirati in pretepati. Nato je eden od njih zagrabil nož in z njim začel zabadati. Moral sem posredovati. Povsem avtomatsko sem to storil. Bilo je kot v filmu,« je dejal Branko, ki je zaradi svojega posredovanja prejel medaljo policije za hrabrost, saj je »s prisebnostjo, odločnostjo in osebnim pogumom preprečil nadaljevanje napada ter še hujše posledice«.

Moral sem posredovati. Povsem avtomatsko sem to storil. Bilo je kot v filmu.

Že kmalu so s PU Novo mesto sporočili, da bi se krvavi dogodek lahko končal tragično, če vmes ne bi posegel prisebni domačin in ustavil napada 47-letnega Ljubljančana na njegovega 79-letnega očima. »Občan Vinice, ki je aktivno pristopil v bran oškodovancu, je napadalcu preprečil, da bi napad nadaljeval, in nož odložil na streho vozila, sedel na tla poleg njega in počakal policiste, da so mu odvzeli prostost,« so sporočili s PU Novo mesto. Rožman je še povedal, da v tistih trenutkih sploh ne razmišljaš o tem, da bi s posredovanjem lahko ogrozil še sebe. »To pride za tabo,« je poudaril. Dogodek še vedno in pogosto podoživlja, nam je priznal.

Onesposobila roparja

Nely Kajzer je pomembno prispevala k hitri izsleditvi in prijetju storilca. FOTO: Aleksander Brudar

Veliko poguma je 28. marca pokazala tudiz Obale. V Kopru se je ob drzni tatvini hitro in prisebno odzvala. »Ko je storilec pobegnil, je spremljala njegovo gibanje ter policiji sproti posredovala informacije, pomembne za njegovo izsleditev,« je pojasnila policija ob izročitvi medalje za požrtvovalnost. Pogumna Nely je med begom opazila predmet, ki ga je storilec izgubil, o tem je takoj obvestila policiste. Pripravljena je bila sodelovati tudi v nadaljnjem postopku. »Z odgovornim ravnanjem, pozornostjo in pripravljenostjo pomagati je pomembno prispevala k hitri izsleditvi in prijetju storilca.« Policija je nagradila tudiiniz osrednje Slovenije. Brez njiju bi težje ujeli oboroženega roparja, ki je 22. aprila stopil v trgovino v okolici Ljubljane, v kateri je delal Golob. Ropar je zahteval denar in orožje usmeril neposredno v Goloba, ta pa je ohranil prisebnost in v trenutku roparjeve nepazljivosti prijel njegovo roko s pištolo in ga obvladal. Pri tem sta mu pomagali sodelavki. Pred trgovino je medtem prišel Vidmar, opazil nevarno dogajanje in priskočil na pomoč.

22. 4. JE SPODLETEL rop v trgovini.

»Storilcu je odločno ukazal, naj odvrže orožje. Ko je ta pištolo izpustil, jo je odstranil iz njegovega dosega in odložil na varno. Nato je dosegel, da je osumljenec legel na tla, on pa ga je zadržal do prihoda policistov,« so sklenili na policiji, ko so Golobu izročili medaljo policije za hrabrost. Vidmarju pa za požrtvovalnost. »Aljaž Golob je z neposrednim posredovanjem proti oboroženemu storilcu zavestno tvegal lastno življenje, da bi zaščitil navzoče in preprečil dokončanje ropa,« so glede Goloba utemeljili svojo odločitev. Pri Vidmarju pa, da je s prisebnim in odločnim ravnanjem pomembno prispeval k obvladovanju nevarnega dogodka, odstranitvi orožja in preprečitvi pobega osumljenca.

Aljaž Golob (drugi z leve) in Boštjan Vidmar sta onesposobila oboroženega roparja. FOTO: Aleksander Brudar