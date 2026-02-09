  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
CENE GORIV

Na črpalko še pred polnočjo? Preverite nove cene bencina in dizla

Vladi ni posegala v trošarine.
Vladi ni posegala v trošarine.FOTO: Jure Eržen/delo
Vladi ni posegala v trošarine.FOTO: Jure Eržen/delo
M. U.
 9. 2. 2026 | 18:10
 9. 2. 2026 | 18:23
2:09
A+A-

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri do vključno ponedeljka 23. februarja 2026, znašale 1,421 evra za liter bencina, 1,462 evra za liter dizelskega goriva in 1,068 evra za liter kurilnega olja.

image_alt
Hitro na bencinski servis! Opolnoči podražitev pogonskih goriv ...

Za liter NMB 95 bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,49934 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,421 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,411 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 71,05 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,501 evra na liter, navaja ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Vlada trošarin ni spreminjala. 

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,43869 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem obdobju znašal 1,462 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,441 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 73,10 evra. Če ne bi regulirali cen dizla, bi za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,543 evra na liter.

image_alt
Znane so nove cene bencina, dizla in kurilnega olja. Toliko vas stanejo od polnoči dalje

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,17700 evra/liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,068 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,045 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.068 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilootrebno odšteti okoli 1,172 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.172 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 104 evre.

 

 

 

Več iz teme

bencindizelcenegorivokurilno olje
ZADNJE NOVICE
19:25
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
MISIJA NI USPELA

To je Robert, ki je pogrešan že 7 let, niti detektiv ga ni našel (FOTO)

Robert Nučič je na seznamu pogrešanih od julija 2019. Družina vložila predlog, da ga razglasijo za mrtvega.
Boštjan Celec9. 2. 2026 | 19:25
19:00
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Blaž Švab v ŠOKkastu: Pri trinajstih so jih odrasli silili v alkohol (VIDEO)

Blaž Švab je eden od članov skupine Modrijani, ki se s polno paro pripravljajo na enega največjih projektov v karieri. Dvojne Stožice z neverjetnim številom nastopajočih, impozantno kuliso in glasbenimi presenečenji.
9. 2. 2026 | 19:00
18:10
Novice  |  Slovenija
CENE GORIV

Na črpalko še pred polnočjo? Preverite nove cene bencina in dizla

Vladi ni posegala v trošarine.
9. 2. 2026 | 18:10
18:02
Novice  |  Slovenija
ZAVAJUJOČA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Ali lahko prekršek pade, če so prometni znaki napačno postavljeni? Imamo odgovor odvetnika

Odvetnik Matjaž Grebenc opozarja, da lahko neustrezno postavljena prometna signalizacija zavede voznike, a se kazen lahko izpodbija le z zahtevo za sodno varstvo.
Nina Čakarić9. 2. 2026 | 18:02
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
HIŠNI LJUBLJENČKI

Za nekatere veselje, za druge stres

Pred odločitvijo za hišnega ljubljenčka se poučimo, ali je žival, ki si jo želimo, raje sama ali v družbi. To vpliva na kakovost njenega življenja.
Ajda Janovsky9. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: idealen čas za širjenje obzorij

V jutranjih urah bo Luna tvorila kvadrat z Venero, kar lahko povzroči napetosti v odnosih.
9. 2. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki