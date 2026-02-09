Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri do vključno ponedeljka 23. februarja 2026, znašale 1,421 evra za liter bencina, 1,462 evra za liter dizelskega goriva in 1,068 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,49934 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,421 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,411 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 71,05 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,501 evra na liter, navaja ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Vlada trošarin ni spreminjala.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,43869 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem obdobju znašal 1,462 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,441 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 73,10 evra. Če ne bi regulirali cen dizla, bi za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,543 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,17700 evra/liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,068 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,045 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.068 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilootrebno odšteti okoli 1,172 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.172 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 104 evre.