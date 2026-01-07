Na CSD Primorska odvzeli otroka, ki sta se šolala doma, izpitov pa nista uspešno opravila

DOLŽNOST DRŽAVE

Starši so ogorčeni in se sklicujejo na ustavne pravice.

Med prazniki je veliko pozornosti pritegnil dogodek, ki se nanaša na odvzem otrok staršem, ki so se odločili za izobraževanje zunaj javno priznanega šolskega sistema. Dogodek, ki ga starši opisujejo kot ugrabitev (otroka sta nastanjena v vzgojnem domu Planina), je postal eden najbolj izpostavljenih primerov odvzema otrok zaradi šolanja na domu v Sloveniji v zadnjem času. Na drugi strani center za socialno delo (CSD) in šolska inšpekcija vztrajata: šlo je za nujen ukrep zaščite otrokove pravice do javno veljavne izobrazbe. Primer ni osamljen. Na CSD Primorska so v zadnjem času obravnavali ...