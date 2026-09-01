Posnetki, ki jih je Slovenija čakala! Službeni kombi, v katerem se je peljala predsednica, se je zaletel v službeno vozilo na čelu konvoja (VIDEO)

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila v petek, 31. julija 2026, udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti v smeri Ljubljane. Nesreča se je zgodila med vožnjo s Hrvaške, kjer je preživljala dopust, proti Komendi, kamor je bila namenjena na dobrodelno prireditev Pogi Challenge, katere častna pokroviteljica je bila.

V nesreči sta bili udeleženi vozili iz kolone, ki je spremljala predsednico. Pirc Musarjeva si je zlomila ključnico, njena sopotnica pa je utrpela hujše poškodbe. Predsednico so po nesreči prepeljali v Splošno bolnišnico Izola, pozneje pa so jo odpustili v domačo oskrbo.

Posnetki, ki jih je Slovenija čakala

Nesreča je nato sprožila precej vprašanj tudi zaradi načina obveščanja javnosti in okoliščin vožnje. Predsedničin urad je 3. avgusta objavil dodatna pojasnila ter poudaril, da vzroke in okoliščine nesreče preiskuje policija.

Ob mnogih vprašanjih, ki so ostala neodgovorjena, pa je zdaj tu končno posnetek omenjene nesreče. Objavili so ga na Facebook strani oddaje Tarča, ki jo spremljate na RTV Slovenija. »Službeni kombi, v katerem se je peljala predsednica skupaj s prijateljicama Viktorijo Krivolucko in Urško Repovž, se je zaletel v službeno vozilo na čelu konvoja,« so navedli ob tem.

S teh posnetkov bi kar z visoko verjetnostjo trdil, da bi poškodbe potnikov v nobenem avtomobilu ne bile posebej velike, če bi bili vsi pripeti.

Strokovnjak za mobilnost Andrej Brglez je za Dnevnik TVS povedal:

»V sredini je varovana oseba in zadaj je še en varnostni avto. Kot lahko vidimo, je v predoru, kjer je situacija še toliko bolj zahtevna, avto varovane osebe imel kar precej veliko varnostno razdaljo. Lahko bi imel tudi manjšo,«.

Kot je dodal, se je zaplet zgodil, »kar se na posnetku še kar dobro vidi, takrat, ko je prvo vozilo na levem voznem pasu začelo zavirati in se je drugo vozilo komaj še umaknilo desno,«. »Voznik je očitno mislil, da mu bo še uspelo, da se bo ta avto umaknil na desni pas, tako kot se je avto za njim,« je zaključil.