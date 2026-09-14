Na dobrodelnem koncertu Viljem Julijan za male borce zbrali več kot 103 tisoč evrov: »Otroci z redkimi boleznimi ne smejo ostati sami« (FOTO)

Hala Tivoli je v nedeljo znova postala prostor glasbe, dobrodelnosti in podpore otrokom z redkimi boleznimi. Na že osmem velikem dobrodelnem koncertu Viljem Julijan so z dogodkom in spremljevalno zbiralno akcijo zbrali 103.569 evrov, ki jih bodo v celoti namenili otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. Koncert, ki je nastal v spomin na Viljema Julijana, je v zadnjih letih postal eden najbolj prepoznavnih dobrodelnih dogodkov pri nas na področju pomoči malim borcem. Na odru so se zvrstili Nika Zorjan, Il Divji, Ansambel Roka Žlindre, Prifarski muzikanti ter SoulGreg Artist & BigLights Band, posebno mesto pa so imeli tudi najmlajši. Pod geslom »Otroci za male borce« sta nastopila Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana in Mladinski pevski zbor Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja.

Veliki dobrodelni koncert Viljem Julijan. FOTO: Društvo Viljem Julijan

»Koncert Viljem Julijan je za naju vedno nekaj posebnega. Nastal je iz ljubezni do najinega sina Viljema Julijana in iz želje, da bi otroci z redkimi boleznimi dobili glas, podporo in občutek, da niso sami,« sta povedalain, pobudnika koncerta. Med najbolj čustvenimi trenutki večera je bil prihod malih borcev na oder, kjer so prejeli posebne medalje za borbenost in pogum. Dogodek sta povezovalain, častna pokrovitelja letošnjega koncerta pa sta bilain košarkarska reprezentanca Slovenije do 18 let.

Predsednik Društva Viljem Julijan dr. Nejc Jelen se je ob zaključku zahvalil vsem, ki so pomagali pri izvedbi večera. »Vsak prispevek in vsaka beseda podpore pomeni ogromno. V našem društvu že osem let pomagamo otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam, ki bijejo najtežje življenjske bitke, in obljubim, da se bomo z vsem srcem borili še naprej,« je dejal.

Veliki dobrodelni koncert Viljem Julijan. FOTO: Društvo Viljem Julijan

Malim borcem namenili že več kot 2,7 milijona evrov pomoči

Društvo Viljem Julijan je nastalo leta 2018 in je danes eden najbolj prepoznavnih glasov otrok z redkimi boleznimi v Sloveniji. Med njimi so zgodbe Matica, za katerega je Slovenija stopila skupaj in zbirala sredstva za zdravljenje, Karoline, katere družina je javnost prosila za pomoč pri razvoju genskega zdravila, pa tudi številnih drugih otrok, katerih zdravljenje je povezano z visokimi stroški, dolgotrajnimi terapijami in zahtevno vsakodnevno oskrbo.

Veliki dobrodelni koncert Viljem Julijan. FOTO: Društvo Viljem Julijan

V društvu opozarjajo, da družine ne potrebujejo le finančne pomoči, temveč tudi podporo, razumevanje in predvsem občutek, da v svoji stiski niso sami. Prav zato skušajo njihove zgodbe približati javnosti in hkrati opozarjati na težave, s katerimi se starši otrok z redkimi boleznimi vsakodnevno srečujejo. Zbrana sredstva bodo prek dobrodelnega Sklada Viljem Julijan namenili neposredno družinam, med drugim za terapije, medicinske pripomočke in vsakodnevno oskrbo. Do danes so malim borcem namenili že več kot 2,7 milijona evrov pomoči. Letošnji koncert je tako znova pokazal, da za številnimi težkimi diagnozami stojijo predvsem otroci in njihove družine – in da lahko pomoč skupnosti vsaj del njihovega bremena nekoliko olajša.