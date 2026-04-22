Na dobrodelnem striženju za hudo bolnega kolega zbrali 2600 evrov

V ljubljanskem Cityparku so se frizerji združili v dobrodelnosti in v enem popoldnevu zbrali 2600 evrov za pomoč hudo bolnemu kolegu. Humanitarna akcija Škarje za življenje je na glavno nakupovalno ulico privabila številne obiskovalce, ki so si lahko osvežili pričesko, hkrati pa prispevali sredstva za zdravljenje. Pobudo je vodil eden najbolj prepoznavnih slovenskih frizerjev Stevo Pavlović, ki so se mu pridružili številni domači mojstri pričesk. Ljubljanski Citypark je bil edino prizorišče akcije v Sloveniji, ki pa je istočasno potekala tudi v drugih mestih nekdanje Jugoslavije – v Sarajevu, Beogradu, Podgorici in Zagrebu. Frizerji in brivci so na tak način združili moči v širši regiji z enim samim ciljem: pomagati kolegu Mustafi Koliću pri kritju stroškov zdravljenja.

Zbrana sredstva v Ljubljani zadostujejo za eno terapijo, kar organizatorji vidijo kot pomemben korak k okrevanju. Dogodek je poleg dobrodelne note zaznamovalo tudi sproščeno in živahno vzdušje, za katero sta poskrbela raper Zlatko in DJ Cherni, kar je dodatno pritegnilo obiskovalce in spodbudilo dobrodelni odziv. Kot je poudaril center manager Cityparka Andrej Ropret, je akcija pokazala izjemno solidarnost tako med frizerji kot obiskovalci. »Ponosni smo, da smo lahko sodelovali v tako plemeniti akciji. Uspelo nam je zbrati sredstva za eno terapijo, hkrati pa je bilo navdihujoče videti, kako so ljudje stopili skupaj. Na eni strani kapo dol frizerskim mojstrom za res hvalevredno potezo, na drugi pa obiskovalcem, ki so s svojo udeležbo prispevali k dobremu namenu,« je dejal. Po njegovih besedah gre za dogodek, ki je lahko zgled širši skupnosti.

Citypark, ki s 53.000 kvadratnimi metri najemnih površin velja za največje nakupovalno središče v Sloveniji, se je tako za eno popoldne preobrazil v prostor solidarnosti in povezovanja. Z več kot 120 trgovinami in lokali ter bogato ponudbo je pomembno stičišče obiskovalcev, tokrat pa je svojo vlogo razširil še na področje družbene odgovornosti. Akcija Škarje za življenje je obenem pokazala moč povezovanja znotraj stroke, saj so frizerji dokazali, da lahko s skupnimi močmi hitro in učinkovito pomagajo svojemu kolegu. Dogodek je tako še enkrat potrdil, da solidarnost ostaja pomembna vrednota, ki presega meje poklicev in držav ter povezuje ljudi v skupnem cilju pomoči.

Frizerji so obiskovalcem urejali pričeske in zbirali sredstva za dober namen. FOTO: ROBERT KRUMPAK