Na Dolenjskem samo v enem dnevu prijeli več deset migrantov: policijski podatki kažejo naraščajoči pritisk

Na območju Policijske postaje Brežice so policisti v torek izsledili in prijeli 61 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Med prijetimi so 14 državljanov Bangladeša, devet državljanov Afganistana, sedem državljanov Sudana, šest državljanov Egipta, pet državljanov Pakistana, pet državljanov Indije, štiri državljane Maroka, dva državljana Palestine, dva državljana Sirije, dva državljana Nepala, dva državljana Gane in po enega državljana Libanona, Tunizije in Kitajske. Policijski postopki z njimi še potekajo.

Policija vodi tudi statistične podatke o nedovoljenih migracijah. V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 2026 je bilo obravnavanih 3.576 nedovoljenih vstopov v državo, kar je precej več kot v istem obdobju lani (2.385). Najpogosteje so bili obravnavani državljani Afganistana, Egipta in Bangladeša.

Zaostrujoče se razmere na Bližnjem vzhodu bi lahko še povečale migracijski pritisk. Samo v Libanonu je po skoraj mesecu vojne več kot dva milijona ljudi prisiljenih zapustiti svoje domove, opozarja Agencija ZN za begunce (UNHCR). Od leta 2023 je nezakonito meje EU prestopilo več kot 380.000 tujcev, več kot milijon ljudi pa je zaprosilo za mednarodno zaščito. Podatki nakazujejo, da bo pritisk na slovenske meje v prihodnjih mesecih verjetno še naraščal.