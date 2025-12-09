Na dražbi v Ljubljani ponujali 54 umetnin v vrednosti več kot 400.000 evrov (FOTO)

»Dober večer, dame in gospodje! Moje ime je Damjan Kosec!« je v petzvezdičnem ljubljanskem hotelu Grand Plaza vse prisotne pozdravil njihov tokratni dražitelj, ki je pred javnost postavil 54 izbranih umetnin s skupno vrednostjo več kot 400.000 evrov. »Dražba ponuja enkratno priložnost za nakup umetniških del, ki se zaradi svoje redkosti pojavljajo le vsakih nekaj desetletij, morda celo enkrat na stoletje!« Največ gostov, med njimi so bili mož predsednice države Aleš Musar, likovna kritika Aleksander Bassin in Brane Kovič, se je ustavilo pred sliko Marija Preglja, ki jo je eden najpomembnejših slovenskih modernistov narisal še v svojem zgodnjem obdobju. Med 40.000 in 50.000 evri naj bi bila vredna v izhodišču.

S kladivom po mizi

»Naj povem, da bo prvih pet umetnin avtorja Božidarja Jakca, tu imamo štiri krajine ter portret njegove žene. Začeli bomo torej s prvo sliko, pastel na kartonu, kraj Prozor, z izhodiščno ceno 2300 evrov, imamo kakšno ponudbo?« Nekdo je dvignil svojo tablico, Kosec pa je obelodanil: »2300 evrov, številka 194!« In nadaljeval: »Imamo ponudbo za 2400 evrov? Aha, številka 211, 2400 evrov!« Že pri 2600 evrih se je ustavilo. Trg je rekel svoje, pa tudi v dvorani ni bilo več pravega zanimanja. »Še zadnji poziv, prvič, drugič, tretjič,« in je udaril s kladivom. Po dvorani se je prvič v večeru razlegel gromek aplavz ter se ponovil pri vseh preostalih Jakčevih ponujenih slikah; prav vse so bile prodane. Največja bitka v sobotnem večeru se je sprožila za bronasto skulpturo Borisa Kalina z naslovom Ženska figura. Na koncu jo je dobil nekdo, ki je ponudil 7500 evrov in je svoje ponudbe predstavljal po telefonski liniji.

Pred zbrane je postavil 54 izbranih umetnin. FOTO: Blaž Samec

Zanimiv boj se je razvnel tudi za Hinka Smrekarja in njegovo kolorirano risbo s tušem (Branitelj domovine), ki je nastala takoj po razsulu Avstrije leta 1918 in je bila objavljena v šaljivem listu Kurent. Naposled je odšla v roke mlajšemu kupcu za 3800 evrov. Za lep denar, 6400 evrov, so bili prodani, denimo, Krokarji priljubljenega naivca Jožeta Tisnikarja iz leta 1982. Težkokategorniki (Ivana Kobilca, Matej Sternen, Rihard Jakopič, Matija Jama ter Marij Pregelj) so bili na vrsti na koncu dražbe. Pričakovati je bilo, da se bodo kupci stepli zanje, a zgodilo se je ravno nasprotno: tablice so ostale na tleh, dražitelj Kosec pa je lahko sklenil, da je bilo v tem večeru prodanih 20 umetniških del v vrednosti 69.000 evrov. Ponovno se je pokazalo, da je trg z umetniškimi deli še vedno prenasičen ter da organizator dražbe še vedno vztraja pri sorazmerno visokih izhodiščnih cenah.

Nerealna pričakovanja

Spomnimo, da je premierna dražba Sloarta pred natanko letom dni dodobra streznila zainteresirano javnost. Ta je namreč več desetletij čakala na podoben dogodek, potem pa se je zgodilo tudi to, da je organizator, galerija in spletni portal Sloart, pričakoval vsaj 1,3 milijona evrov, naposled pa dosegel le 180.000 evrov. Čeprav je trg s svojim odzivom takrat pošteno prizemljil apetite, se je splošno mnenje vseeno zedinilo, da je bil vsaj glede na razmere na slovenskem umetnostnem trgu tudi takšen znesek spoštovanja vreden. Še posebno, ker pri nas tovrstne tradicije draženja umetniških del (britanska dražbena hiša Christie's je bila ustanovljena, denimo, že leta 1766) preprosto nimamo.

V ozadju so sprejemali ponudbe tudi tistih, ki so dražili po telefonu oziroma spletu. FOTO: Blaž Samec

Pa še nekaj: prav vsi po vrsti, ki so se leto dni pozneje, to soboto, ponovno zbrali na identični decembrski dražbi umetniških del, zbrala pa se je kakšna stotnija protagonistov in poznavalcev trga in umetnosti, galeristov, sodnih cenilcev, znanih in manj znanih zbirateljev, so Damjanu Koscu pripeli kompliment, ker je na tako netransparentnem slovenskem trgu umetnin ponovno organiziral dogodek, s katerim se želi vzpostaviti urejen, transparenten in pošten trg za slovensko umetnost. Po svoje je Kosec prevzel tudi eno izmed nalog države, ki se s tem področjem niti ne ukvarja. Damjan Kosec: »Vse je prepuščeno samemu sebi, ne nazadnje niti Fursa to ne zanima. Kot kaže, je v igri premalo prometa, da bi inšpektorje pošiljali naokoli. Trg z umetniškimi deli zato že 40 let funkcionira v območju sive ekonomije, kar je pripeljalo do zloma trga. Zato so ljudje leta in leta preplačevali umetniška dela, naš trg pa so preplavili ponaredki.« Takšne dražbe so tudi prostor za ozaveščanje enih in drugih: številni lastniki in prodajalci likovnih del namreč menijo, da imajo doma stokrat dražje stvaritve, kot je njihovo realno stanje na trgu. »In če ni transparentnega okolja, ki bi cene postavilo tja, kamor spadajo, so v obtoku povsem nerealna pričakovanja,« je še dodal direktor Sloarta, pobudnik transparentnosti in poštenosti na našem likovno-umetniškem trgu.

Damjan Kosec, direktor Sloarta, je bil organizator ponovne dražbe umetniških del. FOTO: Blaž Samec

»Še zadnji poziv, prvič, drugič, tretjič,« in udaril je s kladivom. FOTO: Blaž Samec

Med gosti decembrske dražbe sta bila tudi Aleksander Bassin (levo) in Aleš Musar (v sredini). FOTO: Blaž Samec