Na državnem tekmovanju dijakinji s spinalno mišično atrofijo niso želeli podaljšati časa za reševanje: Miha Lobnik poziva k ukinitvi sofinanciranja

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za izobraževanje priporočil spremembo pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj. Po njegovem bi moralo ministrstvo jasno določiti, da organizatorji, ki tekmovalcem s posebnimi potrebami ne zagotovijo ustreznih prilagoditev, ne morejo prejemati javnih sredstev. Kot poudarja, bi moralo iz pravilnika jasno izhajati, »na kakšen način morajo organizatorji, ki želijo biti sofinancirani s strani ministrstva, obravnavati prošnje za primerne prilagoditve za tekmovalce s posebnimi potrebami«. Ob tem je še bolj neposreden glede financiranja: »Sofinanciranje ne bi smelo biti na voljo nikomur, ki s svojimi ravnanji krši veljavno zakonodajo in diskriminira tekmovalce s posebnimi potrebami.«

Ne more pisati sama

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Povod za priporočilo je bil primer dijakinje s spinalno mišično atrofijo, pri kateri je Zagovornik načela enakosti ugotovil posredno diskriminacijo na državnem tekmovanju iz računovodstva za srednje šole. Organizatorji ji niso omogočili daljšega časa za reševanje nalog, čeprav so vedeli, da zaradi svojega zdravstvenega stanja ne more pisati sama in da odgovore po njenem nareku zapisuje spremljevalka. Kot pojasnjuje Zagovornik, so organizatorji »v želji, da bi vsi udeleženci imeli enake pogoje tekmovanja, zanemarili dejstvo, da bi dijakinjo šele s prilagoditvijo njenega časa za reševanje nalog postavili v primerljiv položaj z ostalimi tekmovalci, ki pri pisanju ne potrebujejo pomoči druge osebe«.

Primer opozarja na razliko med formalno enakimi pogoji in dejansko enakimi možnostmi. Pri tekmovalcih s posebnimi potrebami je namreč lahko prav prilagoditev tista, ki jim omogoči primerljiv položaj z drugimi. Lobnik je priporočilo ministrstvu poslal tudi zato, ker trenutno obravnava še eno podobno zadevo. Kot so zapisali pri Zagovorniku, to »kaže, da je tudi na tem področju treba ukrepati, da bi zagotovili enako obravnavo in enake možnosti tudi tekmovalcem s posebnimi potrebami«. Po priporočilu Zagovornika bi moralo ministrstvo zato sofinanciranje šolskih tekmovanj bolj jasno povezati tudi s spoštovanjem zakonodaje in zagotavljanjem ustreznih prilagoditev udeležencem s posebnimi potrebami.