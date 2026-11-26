Umetna inteligenca vse bolj posega tudi v študijske obveznosti, od seminarskih nalog do magistrskih del. Na Slovenske novice se je obrnil študent ljubljanske Ekonomske fakultete z informacijo, da naj bi zaradi vse pogostejše uporabe umetne inteligence razmišljali celo o ukinitvi magistrskih nalog. Omenil je tudi domnevno uporabo sodobnih tehnologij pri nedovoljenem pridobivanju odgovorov med izpiti. Za pojasnila smo se zato obrnili na Ekonomsko fakulteto in Univerzo v Ljubljani, kjer smo dobili odgovor, da magistrske naloge ostajajo, spreminjajo pa se zahteve glede njihove vsebine in predvsem preverjanja znanja na ustnih zagovorih. O tem, kaj umetna inteligenca že pomeni za študente in profesorje, je za Slovenske novice spregovoril tudi ekonomist Matej Lahovnik.

Magistrske naloge ostajajo, a so vse zahtevnejše

Na Ekonomski fakulteti so dali jasno vedeti, »da ne razmišljamo o ukinitvi magistrskih del.« Kot pojasnjujejo, imajo magistrske naloge še vedno pomembno vlogo pri preverjanju znanja in raziskovalnih sposobnosti študentov. »Magistrsko delo je namreč potrebno, saj z njim študent dokaže, da obvlada tako področje, na katerem opravlja svojo raziskavo, kot tudi metode raziskovalnega dela. Razen tega skozi pripravo magistrskega dela pokaže, da je zmožen tudi večjih in zahtevnejših projektov, znotraj katerih je potrebno pridobiti nova znanja, opraviti lastne raziskave in se tudi ustrezno organizirati.«

So pa priznali, da je umetna inteligenca precej spremenila način priprave pisnih izdelkov. Prav zato so že leta 2023 začeli prenavljati pravila in povečevati zahtevnost magistrskih del. Ena najpomembnejših sprememb, ki jih je zaradi razvoja umetne inteligence uvedla Ekonomska fakulteta, je prav večji poudarek na ustnem zagovoru. Ni namreč dovolj, da študent odda dobro napisano magistrsko delo. Pred komisijo mora dokazati, da obvlada področje, ki ga je raziskoval, in razume vsebino svojega dela.

»Zdaj magistrska dela, ki bi bila narejena samo na podlagi pregleda literature, sploh več niso mogoča. Skrajšali smo tudi obseg magistrskih del, in sicer na račun pregleda literature, kjer bi najlažje prišlo do zlorabe orodij generativne umetne inteligence. /.../ Velik poudarek smo dali tudi na zagovor. Zagovor magistrskega dela pri nas ni samo slovesni dogodek, ampak čas, ko komisija skozi vprašanja preveri študentovo znanje iz širšega področja magistrskega dela. Tudi seminarske in projektne naloge, ki jih študenti pripravljajo tekom študija, morajo imeti zagovor. Komisija hitro ugotovi, ali študent tega, kar je zapisano v njegovem magistrskem delu ali drugem pisnem izdelku, v resnici ne razume in nima dovolj znanja na obravnavanem področju.«

Poudarek je tako na samostojnem raziskovanju in praktičnem delu, predvsem pa na ustnem zagovoru, kjer se hitro pokaže, koliko študent zares zna in napisano tudi razume.

Razvoj umetne inteligence spreminja načine preverjanja znanja, vendar splošna ukinitev magistrskih del ni predvidena. FOTO: Blaž Samec, Delo

Umetna inteligenca je dovoljena, vendar ne za vse

Študentom uporabe umetne inteligence ne prepovedujejo. Lahko jo uporabljajo pri zbiranju idej, iskanju informacij, izboljševanju besedila in pripravi grafov, vendar morajo pri tem upoštevati pravila. »Prepovedano je generiranje primarnih podatkov – npr. odgovorov na vprašanja pri intervjujih, generiranje literature in skrivanje informacije o uporabi orodja generativne umetne inteligence (GenUI).« Študenti morajo v magistrskem delu tudi navesti, za kakšen namen in v katerih delih besedila so umetno inteligenco uporabili.

Na fakulteti zatrjujejo, da je primerov, ko so celotna magistrska dela ali drugi pisni izdelki pripravljeni s pomočjo umetne inteligence, zelo malo, manj kot odstotek. Navajajo tudi, da število zaznanih kršitev ne narašča. Če posumijo, da je študent s pomočjo umetne inteligence ustvaril celo izmišljene raziskovalne podatke, lahko navedbe preverijo tudi pri podjetjih, kjer naj bi opravil intervjuje. »V takšnem primeru magistrsko delo ali drugi pisni izdelek ocenimo negativno ali celo sprožimo disciplinski postopek.«

Pametne ure in telefoni med izpiti: kako preprečujejo goljufanje?

Razvoj umetne inteligence odpira tudi vprašanje goljufanja med izpiti. Na Ekonomski fakulteti smo zato preverili, ali so že zaznali primere, ko so si študenti do odgovorov pomagali s pametnimi urami, telefoni ali drugimi elektronskimi napravami.

Pojasnili so, da se poskusi uporabe nedovoljenih pripomočkov občasno pojavljajo, vendar ne gre za razširjen ali sistemski pojav. Študenti morajo zato med preverjanjem znanja mobilne telefone, pametne ure in druge nedovoljene elektronske naprave odstraniti oziroma izključiti. Spoštovanje pravil nadzorujejo nosilci predmetov in nadzorni učitelji, ki so usposobljeni tudi za prepoznavanje morebitnih kršitev.

Na fakulteti pa ne stavijo le na nadzor, temveč tudi na drugačne načine preverjanja znanja, pri katerih je možnosti za goljufanje manj.

»Osredotočamo se predvsem na preventivo, ozaveščanje študentov in oblikovanje takšnih oblik preverjanja znanja, ki čim bolj zmanjšujejo možnosti zlorab,« so pojasnili in dodali, da vse več pozornosti namenjajo nalogam, pri katerih morajo študenti samostojno analizirati, argumentirati, reševati probleme in pokazati, kako znajo pridobljeno znanje uporabiti v praksi.

Zanimivo je tudi, da na Ekonomski fakulteti ne uporabljajo posebnih programov za odkrivanje besedil, ustvarjenih z umetno inteligenco. Razlog je njihova nezanesljivost. »Teh orodij ne uporabljamo, saj ne zaupamo njihovi zanesljivosti. Nekatera orodja smo tudi testirali in se je izkazalo, da ne prepoznajo pravilno besedil ustvarjenih z umetno inteligenco ter tudi napačno ocenijo besedila, ki niso bila pripravljena z GenUI.«

Na fakultetah občasno zaznajo poskuse uporabe nedovoljenih pripomočkov med izpiti, vendar poudarjajo, da ne gre za razširjen ali sistemski pojav. FOTO: Uroš Hočevar, Delo

Razmišljajo o dodatnih zaključnih izpitih

Na fakulteti tako zato predvsem na neposredno preverjanje znanja in poleg obstoječih zagovorov razmišljajo tudi o dodatnih zaključnih izpitih. »Ne razmišljamo o ukinitvi magistrskih del. Praktični projekti so že zdaj osrednji del naših magistrskih del, prav tako ustni zagovori. Razmišljamo tudi o dodatnih zaključnih izpitih, ki bi še povečali kakovost študija na naši fakulteti.«

Na Ekonomski fakulteti so tako prepričani, da umetna inteligenca sama po sebi ne ogroža verodostojnosti diplom, temveč pred visokošolske ustanove postavlja nove izzive. »Na Ekonomski fakulteti umetno inteligenco predvsem vidimo kot priložnost,« poudarjajo. Po njihovem mnenju bodo morali prihodnji diplomanti poznati tako prednosti kot omejitve in pasti novih tehnologij, naloga univerz pa je, da jih naučijo odgovorne uporabe.

Univerza v Ljubljani: Posodobili sm smernice za uporabo umetne inteligence

Podobno razmišljajo tudi na Univerzi v Ljubljani, kjer spremljajo razvoj umetne inteligence in so že posodobili smernice za njeno uporabo. Pojasnjujejo, da posamezne fakultete razmišljajo o prilagoditvah preverjanja znanja in zaključevanja študija, med drugim o večjem poudarku na ustnih zagovorih. Ti bi omogočili dodatno preverjanje, ali študent razume svoje delo in zna samostojno odgovarjati na vprašanja. Kljub spremembam pa se magistrskim nalogam za zdaj ni treba posloviti. »Na ravni univerze trenutno ne načrtujemo splošne nadomestitve magistrskih nalog z drugimi oblikami zaključevanja študija,« so nam pojasnili. Ob tem poudarjajo, da razvoj umetne inteligence sicer odpira nova vprašanja glede preverjanja samostojnega znanja, vendar to še ne pomeni, da magistrska dela izgubljajo svoj pomen.

Matej Lahovnik, profesor na Ekonomski fakulteti in predsednik komisij za zagovore magistrskih del: »Povsem nesmiselno je prepovedovati uporabo umetne inteligence pri študiju, je pa potrebno urediti in nadzorovati njeno uporabo.« FOTO: Leon Vidic/delo

Lahovnik: »Kakovost magistrskih del se je paradoksalno celo dvignila«

Kako spremembe opažajo profesorji, ki sedijo v komisijah za zagovor magistrskih del? Za komentar smo prosili ekonomista in profesorja Mateja Lahovnika, ki je tudi sam predsednik takšnih komisij.

»Sem predsednik komisij za zagovore magistrskih del in seveda opažam, da tudi študenti vse bolj uporabljajo umetno inteligenco pri pisanju del. Pravzaprav se je zaradi tega kakovost del paradoksalno celo dvignila,« nam je povedal. Poudarja, da ima Ekonomska fakulteta določena pravila glede uporabe umetne inteligence. »Uporaba mora biti tudi ustrezno označena, študent pa mora izkazati tudi, da se zaveda pasti uporabe ter pojasniti vsebino zapisanega.«

Lahovnik meni, da smo priča tehnološki revoluciji, katere razsežnosti se številni še ne zavedajo. »Po moje gre pri razvoju umetne inteligence za novo tehnološko revolucijo, podobno tisti pred 250 leti, ko je James Watt izumil parni stroj, ki je temeljito spremenil način dela. Mislim, da se večina še vedno ne zaveda, kako hitro uporaba umetne inteligence prodira na različna področja in kako hitro bo temeljito preoblikovala družbo in gospodarstvo.«

Prepričan je, da bodo spremembe občutne tudi na trgu dela. »Nekateri poklici, kot je prevajanje, bodo izginili, drugi se bodo preoblikovali, tretji se bodo ustvarili na novo.« Prav zato Lahovnik meni, da prepoved uporabe umetne inteligence med študijem ne bi bila smiselna. Pomembno pa je določiti jasna pravila in preverjati, ali študenti svoje delo resnično razumejo. »Zato bi bilo povsem nesmiselno prepovedovati uporabo umetne inteligence pri študiju, je pa potrebno urediti in nadzorovati njeno uporabo. Zato tudi veliko večjo težo kot do sedaj pridobiva ustni zagovor magistrskega dela.«

Podobne izzive imajo po njegovih besedah tudi na tujih univerzah. »Kolega iz ZDA, ki predava na ameriški univerzi, mi je pred kratkim razložil, da imajo podobne dileme kot mi, saj je tudi pri doktoratih prisotna uporaba umetne inteligence. Zato tudi oni veliko večji poudarek kot do sedaj dajejo pravilom uporabe UI in predvsem tudi zagovoru.«

In kaj se zgodi, če študent na zagovoru ne zna pojasniti svojega dela? »Če ugotovijo, da kandidat pri zagovoru svojega dela ni suveren ter ne pozna podrobnosti svojega dela, zagovora seveda ne opravi pozitivno,« pojasnjuje Lahovnik izkušnje ameriških kolegov.

Sam meni, da bi morali uporabo umetne inteligence spodbujati, vendar hkrati skrbno nadzorovati njeno pravilno uporabo. »Razvoja tehnologije se ne da ustaviti, lahko se mu samo prilagodimo, na področju umetne inteligence pa se razvoj dogaja skoraj s svetlobno hitrostjo in veliko hitreje, kot smo bili pri tehnoloških novostih navajeni do sedaj.«

Lahovnik opozarja tudi na temnejšo plat umetne inteligence

Profesor ob navdušenju nad novimi možnostmi opozarja, da tako hiter tehnološki razvoj odpira tudi precej resnejša vprašanja od tistih, povezanih s pisanjem magistrskih nalog in se sprašuje, ali bo umetna inteligenca svet izboljšala ali pa bo njen razvoj ob odsotnosti človeškega nadzora prinesel tudi nevarnosti. »Zato smo lahko po eni strani zelo veseli, da živimo v času tektonskih sprememb na tem področju, po drugi strani pa nas lahko tudi skrbi, ali se bomo znali kot družba in posamezniki temu ustrezno prilagoditi ter predvsem kakšen bo rezultat. Ali bo svet zaradi tega boljši, ali pa ga mogoče čez nekaj desetletij sploh več ne bo, če bi se na primer brez človeškega nadzora, torej povsem nenadzorovano, spopadli različni umetni inteligenci držav, ki upravljajo z jedrskim orožjem. Kakorkoli, kot pravi star kitajski pregovor: 'Nedvomno vsaj živimo v zelo zanimivem času'.«