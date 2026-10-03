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Na festivalu Zavoda Celeia jedli rolce in pili vince (FOTO)

Več kot tisoč obiskovalcev je prišlo na edinstveno sladico in vino.
Tudi pekarna Grešak se je dodobra založila s celjskimi rolcami z različnimi nadevi. FOTO: Gregor Katič

Tudi pekarna Grešak se je dodobra založila s celjskimi rolcami z različnimi nadevi. FOTO: Gregor Katič

Najbolj so šle v slast čokoladne. FOTO: Gregor Katič

Najbolj so šle v slast čokoladne. FOTO: Gregor Katič

Celjani so degustirali vina. FOTO: Gregor Katič

Celjani so degustirali vina. FOTO: Gregor Katič

Dekleta so dogodek sredi mesta izkoristila za svojo dekliščino. FOTO: Gregor Katič

Dekleta so dogodek sredi mesta izkoristila za svojo dekliščino. FOTO: Gregor Katič

V Tehnoparku so pripravili delavnice izdelave in peke celjskih rolc, zanimanje je bilo ogromno. FOTO: Gregor Katič

V Tehnoparku so pripravili delavnice izdelave in peke celjskih rolc, zanimanje je bilo ogromno. FOTO: Gregor Katič

Najboljše celjske rolce peče Leon Leber. FOTO: Gregor Katič

Najboljše celjske rolce peče Leon Leber. FOTO: Gregor Katič

Tudi pekarna Grešak se je dodobra založila s celjskimi rolcami z različnimi nadevi. FOTO: Gregor Katič
Najbolj so šle v slast čokoladne. FOTO: Gregor Katič
Celjani so degustirali vina. FOTO: Gregor Katič
Dekleta so dogodek sredi mesta izkoristila za svojo dekliščino. FOTO: Gregor Katič
V Tehnoparku so pripravili delavnice izdelave in peke celjskih rolc, zanimanje je bilo ogromno. FOTO: Gregor Katič
Najboljše celjske rolce peče Leon Leber. FOTO: Gregor Katič
Mojca Marot
 3. 10. 2026 | 11:10
2:40
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Središče knežjega mesta je bilo minuli konec tedna znova polno, okoli tisoč obiskovalcev je pri štirih mestnih ponudnikih pokušalo celjske rolce z različnimi nadevi ter spoznavalo vinarje štajerskega vinorodnega okoliša.

Druženje, degustacija pa še izobraževanje.

»Veseli smo, da je festivalsko dogajanje postalo razlog za obisk starega mestnega jedra, tako med prebivalci, obiskovalci iz širše regije kot tudi med drugimi mestnimi ponudniki. S tem se krepita pripadnost mestu ter prepoznavnost Celja in edinstvene sladice celjske rolce. Ko v mesto pridejo obiskovalci festivala, se njihova izkušnja ne konča na prizorišču. Del potrošnje se prelije tudi v druge dele mestnega jedra, v katerem obiskovalci ostanejo dlje, obiščejo lokale, restavracije in druge ponudnike. Prav v tem je njegov multiplikativni učinek, saj festival ne ustvarja vrednosti le za organizatorje, partnerje in neposredne udeležence, temveč jo širi tudi v številne druge dele lokalnega okolja,« je po zaključku šeste izvedbe festivala Rol.Ce & Vin.Ce dejala Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje.

Veliko povpraševanje

Letos so ponudniki prvič pripravili cel teden celjske rolce, na samem festivalu pa so za pokušino slavne celjske sladice poskrbeli štirje ponudniki: Hotel Evropa, Pekarna Geršak, Slaščičarna Zvezda in Kavarna Rolca. »Ocenjujem, da je bilo povpraševanje na letošnjem festivalu največje do zdaj. Še vedno je najbolj priljubljena klasična, čokoladna celjska rolca. Številni obiskovalci so poskusili tudi rolco z malino in temno čokolado ter pistacijo. Zadovoljni smo tudi ob spoznanju, da ta naša celjska sladica dejansko postaja prepoznavna v širšem slovenskem prostoru. Poleg rednih strank smo opazili veliko novih obrazov, kar kaže, da dober glas res seže v deveto vas,« je po koncu festivala opažanja strnil Leon Leber iz Kavarne Rolca ter dodal, da so poleg druženja ter degustacije pomembni festivalski vidik, ohranjanje kulinarične dediščine Celja in izobraževanje.

Med festivalom so namreč potekale delavnice peke celjske rolce, ki so jih organizirali v Tehnoparku Celje, vse so bile polno zasedene. Udeleženci so se tam učili, kako pripraviti to priljubljeno dobroto, in ugotavljali, da na videz enostavna sladica terja kar precej veščin, pa tudi kakovostnih sestavin. Prav tako so na festivalu predstavljali vina štajerskega vinorodnega okoliša z devetimi različnimi vinarji.

Celjani so degustirali vina. FOTO: Gregor Katič
Celjani so degustirali vina. FOTO: Gregor Katič

Dekleta so dogodek sredi mesta izkoristila za svojo dekliščino. FOTO: Gregor Katič
Dekleta so dogodek sredi mesta izkoristila za svojo dekliščino. FOTO: Gregor Katič

V Tehnoparku so pripravili delavnice izdelave in peke celjskih rolc, zanimanje je bilo ogromno. FOTO: Gregor Katič
V Tehnoparku so pripravili delavnice izdelave in peke celjskih rolc, zanimanje je bilo ogromno. FOTO: Gregor Katič

Najbolj so šle v slast čokoladne. FOTO: Gregor Katič
Najbolj so šle v slast čokoladne. FOTO: Gregor Katič

Najboljše celjske rolce peče Leon Leber. FOTO: Gregor Katič
Najboljše celjske rolce peče Leon Leber. FOTO: Gregor Katič

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