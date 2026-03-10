Na Fužinah rešil življenje hudo poškodovanemu otroku: »Izvlekel sem vezalko ...«

V polni dvorani Policijske akademije v Tacnu so v čustvenem trenutku nagradili izjemno dejanje poguma. Bahrudin Bečić - Đigi, član Društva Kralji ulice, je prejel medaljo za požrtvovalnost iz rok ministra za notranje zadeve in generalnega direktorja policije. Decembra 2024 je namreč v ljubljanskih Fužinah pomagal hudo poškodovanemu otroku in mu rešil življenje z zaustavitvijo krvavitve, oskrbo ran in prisebnim ravnanjem do prihoda reševalcev, ko mu je raketa odtrgala roko in ga poškodovala po obrazu.«

Bečić je opisal dogajanje, kako je rešil otroku življenje. »Izvlekel sem vezalko, rekel kolegu, naj prinese prvo pomoč. Saniral sem roko, potem še obraz. Vprašal sem ga: »'Vidiš?' Rekel je: 'Vidim.' 'Slišiš?' 'Slišim.' Rekel sem mu, samo z mano se pogovarjaj in me je vprašal: 'A imam še zobe?' Sem rekel, imaš,» je pojasnil prejemnik nagrade za požrtvovalnost Bečić.

Čeprav stanuje na ulici in bi sam potreboval pomoč, ni okleval. S pogumom in prisebnim ravnanjem je rešil življenje otroku, ki ga je raketa hudo poškodovala, so zapisali na Facebookovi strani Kralji ulice.

Od tistega dne sta Bečić in fant ostala tesna prijatelja. »Kjerkoli me vidi, me objame in jaz njega. Zadnjič sem ga vprašal, kako mu gre pisanje z levo roko, rekel je, da kar v redu. Jaz mislim, da bo kar okej,« je zaupal Bečić za 24 ur.

Pod objavo se je usulo komentarjev, ki poudarjajo, kako se ljudi ne ocenjuje po videzu. »Med njimi so ljudje z veliko začetnico. In to je gospod Bahrudin Bečić dokazal. Kapo dol in globok priklon.« Drugi dodajajo: »Njemu bi se moralo pomagati tako, da mu še najdejo stanovanje in službo,« ter »Nikoli ne sodite človeka po videzu ali obleki … Pomembno je njegovo srce.«

Pred dobrim letom, 30. decembra 2024, se je zgodila huda nesreča s pirotehniko. Skupina otrok se je igrala, ko je eden izmed njih uporabil pirotehniko, ki sprva ni delovala, nato pa je počila v njegovi roki. Posledice so bile hude – otrok je utrpel resne poškodbe po rokah in obrazu. Na srečo je takoj posredoval mimoidoči občan, ki je zaustavil najhujše krvavitve in mu dajal prvo pomoč, dokler niso na kraj nesreče prišli policisti in reševalci.