Na Gorenjskem so si oddahnili, Aljaž in Benjamin deaktivirala bombo: pok je pomenil konec nevarnosti (FOTO)

MOŠNJE

Pri intervenciji sodelovalo 91 posameznikov.

Pirotehnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) Aljaž Leban in Benjamin Kreševec sta včeraj znova dokazala, da sta prava mojstra pri deaktivaciji bomb. Pri vasi Globoko v radovljiški občini jima je namreč s sodelavci v eni uri uspelo deaktivirati 250-kilogramsko letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Njun šef Darko Zonjič je natančno pojasnil, kako je vse skupaj potekalo. Po končani evakuaciji in pripravi na zaklanjanje so ob 9. uri bombo najprej prestavili z levega brega Save na desnega, kjer so pripravili utrjen zaščitni objekt za deaktivacijo ...