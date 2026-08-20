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NARODNOZABAVNI FESTIVAL GRAŠKA GORA

Na gori jurišev odmevale polke in valčki (FOTO)

Jubilejni festival je bil prežet s posebno energijo in vrhunskimi nastopajočimi.
Poseben gost je bil Alpski kvintet. FOTO: Žiga Prasnic

Poseben gost je bil Alpski kvintet. FOTO: Žiga Prasnic

Anita in Simon Plazl ter Maja Dermol so zapeli s Pihalnim orkestrom Slovenj Gradec. FOTO: Žiga Prasnic

Anita in Simon Plazl ter Maja Dermol so zapeli s Pihalnim orkestrom Slovenj Gradec. FOTO: Žiga Prasnic

Ansambel Zupan FOTO: Žiga Prasnic

Ansambel Zupan FOTO: Žiga Prasnic

Dva svetovna prvaka na diatonični harmoniki na Graški Gori: Denis Novato in Robert Goter FOTO: Mojca Marot

Dva svetovna prvaka na diatonični harmoniki na Graški Gori: Denis Novato in Robert Goter FOTO: Mojca Marot

Neutrudni organizator, predsednik KD Graška Gora Drago Plazl FOTO: Mojca Marot

Neutrudni organizator, predsednik KD Graška Gora Drago Plazl FOTO: Mojca Marot

Graška Gora poje in igra od vedno privablja veliko ljudi. FOTO: Žiga Prasnic

Graška Gora poje in igra od vedno privablja veliko ljudi. FOTO: Žiga Prasnic

Zapela je tudi družina Breznik. FOTO: Žiga Prasnic

Zapela je tudi družina Breznik. FOTO: Žiga Prasnic

Slovenski zvoki so se po 26 letih vrnili na Graško Goro. FOTO: Mojca Marot

Slovenski zvoki so se po 26 letih vrnili na Graško Goro. FOTO: Mojca Marot

Organizatorjem so se poklonili tudi župani Mislinje, Slovenj Gradca in Velenja, saj leži Graška Gora na stičišču treh občin. FOTO: Žiga Prasnic

Organizatorjem so se poklonili tudi župani Mislinje, Slovenj Gradca in Velenja, saj leži Graška Gora na stičišču treh občin. FOTO: Žiga Prasnic

Ansambel Pogum je na Graški Gori začel uspešno festivalsko pot. FOTO: Mojca Marot

Ansambel Pogum je na Graški Gori začel uspešno festivalsko pot. FOTO: Mojca Marot

Poseben gost je bil Alpski kvintet. FOTO: Žiga Prasnic
Anita in Simon Plazl ter Maja Dermol so zapeli s Pihalnim orkestrom Slovenj Gradec. FOTO: Žiga Prasnic
Ansambel Zupan FOTO: Žiga Prasnic
Dva svetovna prvaka na diatonični harmoniki na Graški Gori: Denis Novato in Robert Goter FOTO: Mojca Marot
Neutrudni organizator, predsednik KD Graška Gora Drago Plazl FOTO: Mojca Marot
Graška Gora poje in igra od vedno privablja veliko ljudi. FOTO: Žiga Prasnic
Zapela je tudi družina Breznik. FOTO: Žiga Prasnic
Slovenski zvoki so se po 26 letih vrnili na Graško Goro. FOTO: Mojca Marot
Organizatorjem so se poklonili tudi župani Mislinje, Slovenj Gradca in Velenja, saj leži Graška Gora na stičišču treh občin. FOTO: Žiga Prasnic
Ansambel Pogum je na Graški Gori začel uspešno festivalsko pot. FOTO: Mojca Marot
Mojca Marot
 20. 8. 2026 | 20:16
4:32
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Iz skromnega srečanja ansamblov in s 300 poslušalci pred pol stoletja se je na gori jurišev, kot nekateri rečejo Graški Gori, zaradi zelo hudih bojev med drugo svetovno vojno, predvsem udarne XIV. Divizije leta 1944, razvil prepoznaven narodnozabavni festival Graška Gora poje in igra. Medtem ko so se nekateri organizatorji festivalov po Sloveniji zadnja leta upehali, so člani Kulturnega društva Graška Gora s predsednikom Dragom Plazlom na čelu stkali tako trdne vezi, da se jim je uspelo obdržati na sceni vse do danes.

Anita in Simon Plazl ter Maja Dermol so zapeli s Pihalnim orkestrom Slovenj Gradec. FOTO: Žiga Prasnic
Anita in Simon Plazl ter Maja Dermol so zapeli s Pihalnim orkestrom Slovenj Gradec. FOTO: Žiga Prasnic
Ansambel Zupan FOTO: Žiga Prasnic
Ansambel Zupan FOTO: Žiga Prasnic

Festival, ki je gostil tudi izvajalce iz tujine, je letos srečal abrahama. Jubilej so proslavili več kot dostojno, saj so prišli vrhunski ansambli, pa svetovna prvaka v diatonični harmoniki Denis Novato iz zamejstva in domačin Robert Goter, znana koroška družina Breznik. Festival je z neuradno himno Na Graški Gori pojemo, katere avtorji so Bojan Zeme, Vera Šolinc in Igor Podpečan, odprl Pihalni orkester Slovenj Gradec, v tercetu pa so jo zapeli brat in sestra Simon in Anita Plazl ter Maja Dermol.

V 50 letih se je na odru v Graški Gori zvrstilo 800 ansamblov, tudi iz tujine.

»Začeli smo preprosto, brez izkušenj, nato pa festival iz leta v leto dograjevali. Tisto, kar je bilo dobro, smo ohranjali in še izboljševali, slabo pozabili. V 50 letih se je na našem odru zvrstilo okoli 800 ansamblov, nekateri so se seveda tudi ponavljali in nastopili večkrat, vedno pa je bil festival dobro obiskan. Seveda tudi zato, ker so včasih ljudje prišli poslušat ansambel v živo, saj še ni bilo pametnih telefonov, youtuba in družbenih omrežij. Za vsak nastop so se potrudili, saj so tudi sami tako prišli do studijskih posnetkov in ne nazadnje na televizijo, ki je festival vedno posnela. Tudi letos ga je in bo v dveh delih predvajan na prvem programu Televizije Slovenija, česar smo zelo veseli,« je misli strnil Drago Plazl.

Harmonika del vsakdana

Letos bi lahko na Graški Gori gostili tudi 50 ansamblov, če bi jih imeli kam umestiti. »Pri nas je bilo prijav vedno veliko, tudi 40 in več, rekordno pa jih je na enem nastopilo 27,« se spominja Plazl. Po covidu ansamblov ne ocenjujejo več. Vztrajali pa bodo še naprej in Graška Gora poje in igra bo tudi drugo leto na sporedu.

Graška Gora poje in igra od vedno privablja veliko ljudi. FOTO: Žiga Prasnic
Graška Gora poje in igra od vedno privablja veliko ljudi. FOTO: Žiga Prasnic
Organizatorjem so se poklonili tudi župani Mislinje, Slovenj Gradca in Velenja, saj leži Graška Gora na stičišču treh občin. FOTO: Žiga Prasnic
Organizatorjem so se poklonili tudi župani Mislinje, Slovenj Gradca in Velenja, saj leži Graška Gora na stičišču treh občin. FOTO: Žiga Prasnic

Največkrat je na festivalu nastopil Simon Plazl s svojim ansamblom, velikokrat tudi Franc Žerdoner s svojimi fanti, oba sta prejela posebno zahvalo. Na Graški Gori so v preteklih letih gostili Franca Miheliča, Lojzeta Slaka, Štajerskih 7, Fante treh dolin, Štiri kovače, pa tudi Ansambel Saša Avsenika, če naštejemo le nekaj najbolj znanih. Vesel in počaščen, da je bil prvič na Graški Gori, je bil Denis Novato, zamejski Slovenec iz Trsta, eden najbolj znanih svetovnih prvakov na diatonični harmoniki. »Ta nastop mi je veliko pomenil, saj sem bil v družbi samih eminentnih glasbenikov, ki igrajo na najvišjem nivoju. Je bil pa to šele drugi javni nastop letos v Sloveniji. Ker gre v tretje rado, upam, da bom še prejel kakšno povabilo,« je dejal Novato, ki bo prihodnje leto proslavil 40 let, odkar je prvič javno nastopil kot 10-letni deček.

Kar je bilo dobro, smo ohranjali in še izboljševali, slabo pozabili.

»Vse čestitke organizatorjem, poskrbeli so za posebno vzdušje in tudi sam sem danes užival, čeprav sem, v primerjavi z mojim 83-urnim igranjem, tu stal na odru le nekaj minut,« se je pošalil Robert Goter, ki še čaka na uradno potrditev Guinnesovega rekorda v najdaljšem igranju harmonike. Obiskovalci, ki so napolnili prizorišče, so uživali od prve do zadnje minute. In nastopajoči z njimi. Polke in valčke so peli in igrali ansambli Škorpijoni, S. O. S. kvintet, trio Roberta Goterja, skupina Zaka' pa ne, Jodel express z jodlarsko kraljico Brigito, Slovenski zvoki, Juhej, Zupan, Spev, Veseli svatje, Denis Novato, Alpski kvintet in Pogum.

»Mi smo na Graški Gori nastopili dvakrat, prvič leta 2000, ko smo postali absolutni zmagovalci in letos kot posebni gostje. In ta nastop je bil za nas še posebno čustven, saj smo obudili lepe spomine izpred 26 let,« pa je misli strnil Bojan Lugarič, vodja Slovenskih zvokov.

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