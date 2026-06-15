Na Goričkem obnavljajo travnike za ogrožene živalske vrste: pred košnjo so kupili traktor

Grad • Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG) je že začel kositi travnike, ki so jih odkupili za namene obnove habitatov in varstva narave. Tako bodo 42 hektarjev zapuščenih oziroma neustrezno rabljenih travnikov z redno in živalskim ter rastlinskim vrstam prilagojeno košnjo obnavljali v pestre travnike, in sicer zaradi izboljšanja stanja ohranjenosti treh travniških habitatnih tipov in zagotavljanja življenjskih prostorov živalskih vrst, kot so travniški postavnež, strašničin in temni mravljiščar, hribski škrjanec in hribski urh. Skupno ima JZ KPG zdaj v upravljanju že več kot 150 ha zemljišč.

»V sklopu projekta smo za lažjo, pravočasno in ustrezno obnovo nabavili tudi traktor in kmetijsko mehanizacijo (čelno koso, zgrabljalnik, balirko in mulčer). Zapuščene travnike, ki jih običajno po opustitvi košnje začne kaj hitro preraščati tujerodna invazivna vrsta, zlata rozga, bomo s košnjo izboljševali in ohranjali do te mere, da čim bolj zmanjšamo delež rozge na travnikih, hkrati pa bi radi, da postanejo zares vrstno bolj pestri. Košnjo izvajamo dvakrat letno, v ustreznem času in na mozaični način. Pomemben je tudi način košnje, od znotraj navzven oziroma od enega konca travnika proti drugemu,« je poudarila vodja projekta Ksenija Glažar.

Ob traktorju so kupili tudi najnujnejšo kmetijsko mehanizacijo. FOTO: Gregor Domanjko

Za še nadaljnje izboljšanje travniških habitatnih tipov pa že nagovarjajo lastnike travnikov oziroma uporabnike dodatnih 32 hektarjev travnikov k vključitvi v naravovarstvene intervencije ter obnovo travnikov z dosejevanjem semenskih mešanic. Projekt izvajajo v okviru programa evropske kohezijske politike 2021-2027, njegova vrednost je 5,170.991 evrov. Poleg vodilnega partnerja JZ KPG, ki je tudi upravljavec zavarovanega območja narave in območja Natura 2000 Goričko, sodelujejo še Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije – zavod Murska Sobota in Občina Rogašovci.