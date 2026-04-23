Po obnovi grajskih ostalin bo Kozlov rob, izjemni kulturni spomenik, z vsebinsko obogatitvijo znova zaživel. To soboto bodo ob 10. uri v pridobljenih prostorih odprli novo Interpretacijsko središče Kozlov rob. V njem bodo obiskovalci predstavljeno grajsko dediščino spoznavali tudi s pomočjo sodobnih tehnologij, in sicer z novo tematsko razstavo s potopitveno sobo in igrificiranim doživetjem. Prireditev Na grad po zgodbe Tolminske se bo začela ob 10. uri z dobrodošlico na stojnicah pri lokalnih gostinskih ponudnikih in animacijo, od 10.30 do 12.00 bo program z ljudsko pesmijo in pripovedjo ter poezijo, od 12. ure pa ogled novega Interpretacijskega centra Kozlov rob z vodenjem, poskrbeli bodo za prigrizek na stojnicah, animacijo in druženje. Dogodek je zasnovan z namenom obujanja in ohranjanja kulturne dediščine.

Tik ob severozahodnem delu Tolmina se kvišku dviga kopasta vzpetina nekoliko nenavadne oblike in imena. To je Kozlov rob, ki mu domačini pravijo preprosto kar Grad – zaradi ostankov nekdanjega gradu. Grajsko poslopje na vrhu je prvič omenjeno v 12. stoletju. Njegovi lastniki so bili oglejski patriarhi, goriški grofje, Čedajci, Benečani in Habsburžani. V drugi polovici 17. stoletja, pod vladavino družine Coronini, je bil opuščen. Lastniki so se preselili v novo stavbo v Tolminu, kjer je danes muzej.