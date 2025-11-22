Herojsko reševanje na A1: nogometaši v boj z ognjem, da bi iz gorečega avta rešili voznika (VIDEO)

Na Hrvaškem se je včeraj zvečer zgodila huda prometna nesreča, o kateri poroča portal index.hr. V nesreči, ki se je zgodila na avtocesti A1, pri križišču Rovanjska v smeri Splita, so se zelo izkazali nogometaši Uskoka iz Klisa, ki so bili na kraju dogodka. Ti so namreč nesebično pomagali. Če ne bi bilo njih, vprašanje, kako bi se razpletlo za voznika enega izmed vozil. Nogometni klub je objavil tudi posnetek posledic te nesreče, ki so grozljive.

Kot razkriva omenjeni portal, je bil avtobus ustavljen pred Masleniškim mostom, saj je bil promet prepovedan, nakar ga je 46-letni voznik avtomobila želel zaobiti, a pri tem naj ne bi bil dovolj pozoren. V zadnji del avtomobila se je zaletelo reševalno vozilo, nato pa je avtomobil udaril v zaščitno ogrado in zagorel, reševalno vozilo pa je udarilo v sprednji del avtobusa, piše index,hr. Na spodnjem posnetku je videti, da je avtomobil po trku močno zagorel.

Po pisanju omenjenega portala so na pomoč priskočili nogometaši Uskoka iz Klica. Med prvimi, ki so prišli pomagat, so bili Ilija Stupalo, Igor Vrvilo in Josip Zeljković, ki so voznika avtomobila uspeli izvleči. Voznik avtomobila in še štiri osebe so po nesreči končali v bolnici. Voznik avtomobila je v nesreči dobil težje poškodbe, ostale štiri osebe pa lažje. Po poročanju Nediljka Jovića iz zadarske bolnišnice je 46-letni voznik dobil opekline in je življenjsko ogrožen.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: