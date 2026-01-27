Na Hrvaškem otroka med igro z laserjem izgubila vid, oglasili s so se slovenski oftalmologi

Oftalmologi odsvetujejo uporabo laserskih igrač, saj lahko poškodujejo oči in centralni vid. Oftalmologinja Darja Dobovšek Divjak z očesne klinike UKC Ljubljana je v odzivu na dogodek na Hrvaškem, v katerem sta otroka med igro z laserjem izgubila vid na eno oko, še opozorila, da so žrtve laserjev večinoma otroci in mladostniki.

Najbolj varno, če starši otrokom igrač z laserskimi žarki ne kupujejo

Hrvaški mediji so v zadnjih dneh poročali, da sta se med igro z laserjem poškodovala 12- in 13-letnik, ki sta izgubila vid na eno oko. Dobovšek Divjak z Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana meni, da je najbolj varno, če starši otrokom igrač z laserskimi žarki ne kupujejo.

Pojasnila je, da se lahko pri gledanju v laserski žarek v centralnem delu mrežnice trajno poškodujejo vidne čutnice v centru gledanja. »Dobesedno se zažgejo fotoreceptorji. Na tistem mestu lahko ostane trajna okvara vida, kar večinoma opažajo kot neko temno liso,« je dejala za medije. Z leti se lahko po njenih besedah na tem mestu razvijejo patološke žilice, ki vodijo v brazgotino, če jih ne odkrijejo in zdravijo pravočasno, kar še dodatno poslabša vid in dodatno trajno okvari vid.

Opozorila je še, da lahko trajna okvara vida pri otrocih in mladostnikih vpliva na njihov učni uspeh, kasneje pa na izbiro poklica, ker lahko pušča trajne posledice. »Zato tudi slovenski oftalmologi apeliramo na vse starše in druge, ki pridejo v stik s takimi igračami, da otrokom ne kupujejo igrač z laserskimi žarki oziroma jim ne dovolijo igro z njimi,« je pozvala.