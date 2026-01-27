  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODSVETUJEJO

Na Hrvaškem otroka med igro z laserjem izgubila vid, oglasili s so se slovenski oftalmologi

Najbolj varno je, če starši otrokom igrač z laserskimi žarki ne kupujejo.
Najbolj varno je, če starši otrokom igrač z laserskimi žarki ne kupujejo. FOTO: Delo Ui
Najbolj varno je, če starši otrokom igrač z laserskimi žarki ne kupujejo. FOTO: Delo Ui
STA, M. U.
 27. 1. 2026 | 13:03
 27. 1. 2026 | 13:03
1:51
A+A-

Oftalmologi odsvetujejo uporabo laserskih igrač, saj lahko poškodujejo oči in centralni vid. Oftalmologinja Darja Dobovšek Divjak z očesne klinike UKC Ljubljana je v odzivu na dogodek na Hrvaškem, v katerem sta otroka med igro z laserjem izgubila vid na eno oko, še opozorila, da so žrtve laserjev večinoma otroci in mladostniki.

Najbolj varno, če starši otrokom igrač z laserskimi žarki ne kupujejo

Hrvaški mediji so v zadnjih dneh poročali, da sta se med igro z laserjem poškodovala 12- in 13-letnik, ki sta izgubila vid na eno oko. Dobovšek Divjak z Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana meni, da je najbolj varno, če starši otrokom igrač z laserskimi žarki ne kupujejo.

Pojasnila je, da se lahko pri gledanju v laserski žarek v centralnem delu mrežnice trajno poškodujejo vidne čutnice v centru gledanja. »Dobesedno se zažgejo fotoreceptorji. Na tistem mestu lahko ostane trajna okvara vida, kar večinoma opažajo kot neko temno liso,« je dejala za medije. Z leti se lahko po njenih besedah na tem mestu razvijejo patološke žilice, ki vodijo v brazgotino, če jih ne odkrijejo in zdravijo pravočasno, kar še dodatno poslabša vid in dodatno trajno okvari vid.

Opozorila je še, da lahko trajna okvara vida pri otrocih in mladostnikih vpliva na njihov učni uspeh, kasneje pa na izbiro poklica, ker lahko pušča trajne posledice. »Zato tudi slovenski oftalmologi apeliramo na vse starše in druge, ki pridejo v stik s takimi igračami, da otrokom ne kupujejo igrač z laserskimi žarki oziroma jim ne dovolijo igro z njimi,« je pozvala.

Več iz teme

otrocilaserHrvaškaDarja Dobovšek Divjakoftalmologi
ZADNJE NOVICE
14:25
Novice  |  Slovenija
MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Janković na terenu v Štepanjskem naselju, prihodnji mesec dražja komunala

Ob 2200 stanovanjih s po tremi avtomobili ‘ni šanse’, da bi vsi lahko parkirali, pravi župan.
27. 1. 2026 | 14:25
14:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
POSNETEK

25-letnika iz Izole posnela neznana ženska, vidijo se njegov obraz in intimni deli, a sledil šok

Neznanec na spletu ustvaril skupino in objavil dva posnetka oškodovanca.
27. 1. 2026 | 14:01
13:29
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
REKORDNI ZASEG

Poglejte si te posnetke! Narkopodmornica potonila, na njej 35 bal kokaina (VIDEO)

Vrednost zasežene droge bi organiziranim kriminalnim skupinam lahko prinesla okoli 600 milijonov evrov. Podmornica je potovala proti Evropi.
27. 1. 2026 | 13:29
13:21
Bulvar  |  Domači trači
IMATA SE RADI

Raznežena Savina Atai: »Najboljša odločitev za našo družinico«

Savina in Garrett sta konec lanskega leta v svoj dom sprejela psičko Cedro.
27. 1. 2026 | 13:21
13:10
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kašna planina: enostavne poti prehodne v vseh obdobjih (FOTO)

Vrh Kašne planine je razglednik nad nizko oblačnostjo, prelep vrh na robu gorovja.
27. 1. 2026 | 13:10
13:03
Novice  |  Slovenija
ODSVETUJEJO

Na Hrvaškem otroka med igro z laserjem izgubila vid, oglasili s so se slovenski oftalmologi

Najbolj varno je, če starši otrokom igrač z laserskimi žarki ne kupujejo.
27. 1. 2026 | 13:03

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki