Na Kalvarijo rekordnih 91 ekip, najhitrejši tolminski policisti, sledili sta ekipi gostiteljev (FOTO)

V sklopu 12. Štengijade, humanitarno-športne prireditve Policijske uprave Maribor, je letos nastopilo rekordnih 91 ekip. Udeleženci so se podali po 455 stopnicah na znamenito Kalvarijo. Zbrana dobrodelna sredstva bodo organizatorji tradicionalno namenili najmlajšim – tokrat gredo Centru za sluh in govor Maribor, kjer bodo z njimi kupili predvsem športne rekvizite.

Še boljši kot lani

Znova so zmagali tolminski tekmovalci.

Odprto prvenstvo PU Maribor je hkrati tudi državno prvenstvo policije, kjer se tekmovalci v mešanih ekipah potegujejo za veliki prehodni pokal. Ekipam zaposlenih v policiji se sicer vsakič pridružijo še zunanji tekmovalci.

Zbrane je pred startom nagovoril novi direktor PU Maribor Damir Ivančić, ki je med drugim dejal: »Podvig, kot je tek po 455 štengah, kot jim rečemo po domače, zagotovo ni enostaven. A vsak korak je veliko lažji, kadar nas vodita humanitarnost in želja pomagati sočloveku. Res je, da bodo danes odločale sekunde, vendar tekmovalnost ni v ospredju. Pomembnejši je občutek, da smo skupaj storili nekaj dobrega in nekomu priskočili na pomoč.«

Tudi letos so prvo mesto osvojili tekači iz PP Tolmin s časom 2:35:66: Tjaša Mav, Jaka Obid in David Munih, in tako lanski rezultat izboljšali za nekaj sekund. Slabih 30 sekund kasneje so na vrh pritekli domačini. Drugo in tretje mesto sta namreč pripadli ekipama PPP Maribor (zastopali so jo Darko Hercog, Denis Hercog, Leja Žido) in PP Maribor I (Trajče Velički, Katja Špiclin, Jernej Bučar).

»Čestitke tekmovalcem in iskrena zahvala vsem, ki podpirate naša humanitarna prizadevanja,« je dejala Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi, ki je, mimogrede, tudi sama premagala 455 šteng.

