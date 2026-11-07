Na Kanal A povabili tri županske kandidate, kandidatko Svobode izpustili: »Niso me utišale tožbe, tudi to me ne bo« (VIDEO)

Pred lokalnimi volitvami je v Krškem ozračje precej napeto, ta teden je završalo zaradi televizijskega soočenja županskih kandidatov. V četrtek, 5. novembra, so se v oddaji Svet na Kanalu A pred kamerami predstavili aktualni župan Janez Kerin, Dušan Šiško in Janja Starc. A za županski stolček se potegujejo štirje kandidati. Četrta, Tajana Dvoršek iz Gibanja Svoboda, na soočenju ni sodelovala, saj, kot pravi, povabila sploh ni prejela.

Kandidatka se je oglasila na družbenem omrežju Facebook, kjer je v objavi z naslovom Brez povabila, a ne brez glasu! izrazila nezadovoljstvo nad odločitvijo televizije. »Niso me utišale tožbe, ustrahovanja in pritiski. Tudi danes me ne bo utišalo dejstvo, da kot edina izmed županskih kandidatov nisem prejela povabila na soočenje na Kanalu A,« je zapisala.

Kot razlog naj bi navedli uredniško politiko

Dvorškova je v svojem odzivu pojasnila, da naj bi ji kot razlog za nepovabilo navedli uredniško politiko. Odločitev jo je presenetila, predvsem zato, ker meni, da bi morali imeti volivci možnost prisluhniti vsem kandidatom. V javni objavi se jasno izpostavila vprašanje, ali imajo vsi kandidati res enake možnosti za predstavitev svojih stališč. »Zagovarjala bom interese ljudi, ki tukaj živimo. Ne glede na to, koliko medijske minutaže bom dobila,« zaključuje.

Ob tem je kritično spregovorila še o razmerah v Krškem, kjer se po njenem mnenju prepogosto dopuščajo stvari, ki bi drugje sprožile več vprašanj in odločnejše odzive. Meni, da primanjkuje jasnih odgovorov, predvsem pa prevzemanja odgovornosti.

Na RTV Slovenija pa so sodelovali vsi štirje

Zanimivo je, da so se na Televiziji Slovenija le nekaj dni pred tem soočili vsi štirje kandidati. Govorili so tudi o prihodnosti drugega bloka jedrske elektrarne Krško, stanovanjski problematiki in razvoju občine. Kaj pa določajo pravila Kanala A? Medijska hiša Pro Plus je pred letošnjimi lokalnimi volitvami objavila volilna pravila, v katerih je zapisano, da udeležbo kandidatov na predvolilnih soočenjih določi uredništvo.

Obenem pravila določajo, da bodo kandidati, ki na soočenja ne bodo povabljeni, obravnavani sorazmerno. Kako bodo to zagotovili, je prepuščeno uredniški presoji. Sama odsotnost kandidata s posameznega soočenja še ne pomeni kršitve volilnih pravil. Ostaja pa vprašanje, kako bo v tem primeru zagotovljena sorazmerna predstavitev vseh kandidatov.

Medijska podpora ni enaka za vse

Dvorškova pričakuje, da bi lahko nekateri njeno odsotnost na soočenju predstavljali kot dokaz, da nima dovolj podpore oziroma da njen glas ni pomemben. »Toda o moji podpori ne odloča uredništvo televizije. O njej odločate vi, ljudje,« je sporočila. Poudarila je še, da čeprav medijska podpora ni enaka za vse, vendar pravica do glasu in možnost izbire pripadata vsem.

Lokalne volitve bodo v nedeljo, 15. novembra. Ali bo Kanal A kandidatki pred tem omogočil drugo obliko predstavitve njenih stališč, za zdaj ni znano. Javno pojasnilo televizije o konkretnem izboru sodelujočih še ni prišlo v javnost.