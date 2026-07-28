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Na katerih cestah dela potekajo tudi ponoči? Dars ima odgovor

Nočna dela po podatkih Darsa trenutno potekajo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter na primorski avtocesti pri Postojni. Kot so pojasnili za STA, je sodelovanje z izvajalci pri zagotavljanju nočnega dela dobro.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
STA
 28. 7. 2026 | 18:46
2:32
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Nočna dela so do vključno 4. julija potekala tudi pri obnovi štajerske avtoceste med Domžalami in Šentjakobom, je razvidno iz podatkov, ki so jih STA posredovali z Darsa. Po tem datumu so se dela zaključevala najpozneje ob 20. uri, večinoma pa uro prej. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter na primorski avtocesti pri Postojni medtem dela po podatkih Darsa potekajo neprekinjeno ves čas.

Kot so spomnili na Darsu, je obseg nočnega dela odvisen od vrste del, faze gradnje, prometne ureditve, razpoložljivosti delovnih skupin in zakonskih omejitev. »Dars izvajanje pogodbenih obveznosti redno spremlja prek pogodbenega nadzora in od izvajalcev zahteva spoštovanje pogodbeno dogovorjene terminske dinamike. Kjer je mogoče, se organizacija del sproti prilagaja z namenom čim hitrejšega zaključka posameznih faz in zmanjšanja vpliva del na promet,« so zapisali. Spomnili so, da so možnost izvajanja del tudi v nočnem času predvideli že v pogodbeni dokumentaciji. Za uvedbo nočnega dela mora izvajalec pripraviti ustrezno strokovno utemeljen predlog, ki ga pregleda in presodi pogodbeni nadzorni inženir.

Glavne omejitve izhajajo predvsem iz zakonodaje

Glavne omejitve pri širši uporabi nočnega dela izhajajo predvsem iz zakonodaje ter se med drugim nanašajo na hrup in osvetljenost delovišč. Poleg tega je treba upoštevati tehnične značilnosti posameznih del ter vpliv izvajanja del na promet, ki poteka mimo delovišča, pri čemer je ta odvisen predvsem od vrste prometne zapore in organizacije gradbišča. »Skupni cilj vseh deležnikov, vključenih v projekte obnov, ostaja varna, kakovostna in čim hitrejša izvedba del,« so dodali.

Nočna dela na avtocestah je na zaslišanju pred odborom DZ napovedal takrat še kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Na Darsu so se odzvali s trditvijo, da nočna dela na avtocestah izvajajo že vrsto let. Obnovo avtocestnega odseka pri Postojni naj bi po napovedi družbe Kolektor CPG z začetka junija, ko si je delovišče ogledal minister Vrtovec, z nočnimi deli skrajšali za do 30 dni.

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avtocestaDarsJernej Vrtovecprimorska avtocestaštajerska avtocestanočna dela
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