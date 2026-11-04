Na kmetiji Flis imajo krave tuš, muziko in še masažo (FOTO)

Kmetija Flis iz Spodnjih Grušovelj je pred dnevi odprla vrata obiskovalcem in jim ponudila priložnost, da pobliže spoznajo življenje na sodobni mlečni kmetiji. Ob ogledu živali in kmetijske mehanizacije, predstavitvi načina prireje in predelave mleka ter degustaciji domačih izdelkov so obiskovalci spoznavali, koliko znanja, dela in skrbi je potrebnega, da sveže mleko postane kakovosten izdelek na naših mizah.

700.000 LITROV MLEKA namolzejo na leto.

Na Kmetiji Flis se ukvarjajo s prirejo mleka in njegovo predelavo že vrsto let. Že od leta 2009. Na leto namolzejo 700.000 litrov mleka. Od 85 krav molznic je to 31 litrov na kravo na dan. Njihove krave prebivajo v najsodobnejših hlevih, opremljenih s tuši, klasično glasbo, masažnimi in molznimi roboti. Skupno imajo 180 glav govedi.

Če želimo, da bodo slovenske kmetije tudi v prihodnje ohranjale svojo dejavnost, je pomembno, da jim omogočimo dostop do trga.

Kmetijsko delo zahteva veliko predanosti, odgovornosti in strokovnega znanja, ki pa ga na tej kmetiji povezujejo z uporabo sodobne tehnologije. Pomembno vlogo ima tudi robotska molža, ki omogoča učinkovitejšo organizacijo dela in spremljanje živali. Sodobne tehnološke rešitve kmetu olajšajo vsakodnevne naloge, vendar pa ne morejo nadomestiti njegovega znanja, izkušenj in skrbnega odnosa do živali. Obiskovalci so si ogledali delo na kmetiji, spoznali so postopke, ki zagotavljajo kakovost mleka. Takšna predstavitev je še posebno dragocena za otroke, saj jim pomaga razumeti, da hrana na trgovskih policah ni samoumevna, marveč je rezultat vsakodnevnega dela.

Od molže do krožnika

Darja in Darko Četina vodita Kmetijo Flis. FOTO: Darko Naraglav

Posebnost Kmetije Flis, ki jo voditain njegova žena, je, da pri njih ne gre samo za pridelavo mleka, pač pa iz svežega mleka nastaja pestra paleta izdelkov, od jogurtov, mladih sirov, sirov za žar, kislega mleka in kefirja do skuk, pudingov, masla in kisle smetane. Na kmetiji lahko pot od molže do krožnika traja manj kot 48 ur, kar omogoča tudi ponudbo svežih izdelkov. Kupcem je čedalje bolj pomembno, od kod prihaja hrana, kako je pridelana in kdo jo pripravlja. Na letošnjem sejmu Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju je Kmetija Flis prejela zlata priznanja za domače kislo mleko, domači navadni kefir, domači navadni jogurt in domačo sladko skuto ter srebrni priznanji za sir za žar in za mladi sir z zelišči. Na kmetiji, kjer obdelujejo tudi 60 hektarjev zemljišč, si želijo, da bi lokalno pridelana hrana pogosteje našla pot tudi v vrtce, šole, domove za starejše in druge javne ustanove. Za večje vključevanje lokalnih pridelkov pa je potrebno tesnejše sodelovanje med kmeti, občinami in javnimi zavodi. Pri izbiri hrane namreč ne bi smela biti odločilna zgolj cena.

Kjer se kravice same pomolzejo, za kakovost in domač okus poskrbimo ljudje.

Dan odprtih vrat ni bil namenjen le predstavitvi kmetije in njene ponudbe, temveč tudi ozaveščanju o pomenu domače pridelave hrane ter neposrednega stika med pridelovalci in potrošniki. Takšni dogodki povezujejo kmete in potrošnike ter tem približujejo njihovo delo. Ko spoznamo ljudi, živali in postopke, ki stojijo za hrano, lažje razumemo vrednost domačega izdelka, se zavedajo na Kmetiji Flis, katere vodilo povezuje sodobno tehnologijo, skrb za živali in ljubezen do domačih izdelkov: »Kjer se kravice same pomolzejo, za kakovost in domač okus poskrbimo ljudje.«

Darja Četina (skrajno levo) in njene zveste pomočnice FOTO: Darko Naraglav

Na dnevu odprtih vrat je bilo mogoče spoznati delo na kmetiji in okušati kulinarične dobrote. FOTO: Darko Naraglav

Glavna vodnica po kmetiji je bila Neža Četina. Razložila je tudi vse o skrbi za teličke. FOTO: Darko Naraglav