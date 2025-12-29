  • Delo d.o.o.
ODSTOPIL

Na kmetijskem ministrstvu menjava v vrhu: Kosi odhaja, Ključevšek začasno prevzema direktorat

Ključevšek bo na tem položaju do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev, torej najdlje do 3. julija.
Ervin Kosi FOTO: Oste Bakal
Ervin Kosi FOTO: Oste Bakal
STA, N. P.
 29. 12. 2025 | 20:23
1:46
A+A-

Vlada se je seznanila z odstopom Ervina Kosija z mesta državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kosiju, ki je odstopil iz osebnih razlogov, funkcija preneha veljati v sredo. Vlada je obenem imenovala Boštjana Ključevška za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za kmetijstvo. Kosija je vlada za državnega sekretarja na kmetijskem ministrstvu imenovala maja lani. Dotedanji namestnik generalnega direktorja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je na položaju nadomestil aprila lani razrešenega Blaža Germška. Kot so po današnji dopisni seji sporočili z vlade, Kosiju funkcija preneha veljati 31. decembra, torej v sredo. Kosi je odstopno izjavo podal iz osebnih razlogov, so v sporočilu za javnost še navedli na vladi. Vlada je na današnji dopisni seji obenem imenovala Boštjana Ključevška za v. d. generalnega direktorja direktorata za kmetijstvo na kmetijskem ministrstvu. Ključevšek bo na tem položaju do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev, torej najdlje do 3. julija.

Ključevšek je diplomirani ekonomist in magister poslovnih ved z delovnimi in vodstvenimi izkušnjami na področju kmetijstva. Trenutno je namestnik generalnega direktorja agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja in odlično pozna delovanje ministrstva in organov v sestavi ministrstva, še posebej omenjene agencije, so poudarili na vladi.

 

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
