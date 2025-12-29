Na kmetijskem ministrstvu menjava v vrhu: Kosi odhaja, Ključevšek začasno prevzema direktorat

Vlada se je seznanila z odstopom Ervina Kosija z mesta državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kosiju, ki je odstopil iz osebnih razlogov, funkcija preneha veljati v sredo. Vlada je obenem imenovala Boštjana Ključevška za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za kmetijstvo. Kosija je vlada za državnega sekretarja na kmetijskem ministrstvu imenovala maja lani. Dotedanji namestnik generalnega direktorja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je na položaju nadomestil aprila lani razrešenega Blaža Germška. Kot so po današnji dopisni seji sporočili z vlade, Kosiju funkcija preneha veljati 31. decembra, torej v sredo. Kosi je odstopno izjavo podal iz osebnih razlogov, so v sporočilu za javnost še navedli na vladi. Vlada je na današnji dopisni seji obenem imenovala Boštjana Ključevška za v. d. generalnega direktorja direktorata za kmetijstvo na kmetijskem ministrstvu. Ključevšek bo na tem položaju do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev, torej najdlje do 3. julija.

Ključevšek je diplomirani ekonomist in magister poslovnih ved z delovnimi in vodstvenimi izkušnjami na področju kmetijstva. Trenutno je namestnik generalnega direktorja agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja in odlično pozna delovanje ministrstva in organov v sestavi ministrstva, še posebej omenjene agencije, so poudarili na vladi.