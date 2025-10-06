Na Kockefestu sestavljanje brez načrta največ velja (FOTO)

Starši, ki se sprašujejo, kako otroke spraviti proč od zaslonov, so minuli konec tedna dobili odgovor – vsaj tisti, ki so svoj podmladek pripeljali na 28. Kockefest, ki je tradicionalno potekal na OŠ Koseze v Ljubljani. Mladi in mladi po srcu so lahko tam občudovali dih jemajoče kreacije, sestavljene iz elementov danskega proizvajalca Lego.

Med drugim so videli do marsikatere podrobnosti izdelano maketo prostora, v katerem so bili, prizore iz slovite znanstvenofantastične franšize Vojna zvezd, ki so bili glavna tema dogodka, traktorje, formule, živali in cvetje ter, seveda, tradicionalno mesto, pri postavljanju katerega združi moči več članov Kocke kluba.

Ljubitelji Vojne zvezd so lahko občudovali komplete, posvečene tej franšizi.

Kotiček za najmlajše

Čeprav dogodek v prvi vrsti privabi na ogled otroke, pa so tisti, ki ga pripravljajo, vsi starejši od 20 let. »Smo iz različnih starostnih skupin. Imamo 30-, 40-, 50- in tudi 60-letnike. Imamo tudi gospoda, ki je star 70 let. Zase pravimo, da smo posebneži, ker se pri svojih letih še vedno igramo z lego kockami,« pove Gregor Pungerčič, gonilna sila Kocke kluba in Kockefesta.

Kako resno v Kocke klubu jemljejo gradnjo iz lego kock, priča podatek, da jemljejo medse le tiste, ki so kockam in Kocke festu povsem predani. »Naš klub smo reformirali tako, da morajo biti vsi člani stari 18 let ali več. Pri mlajših je problem, ali ga bo starš pripeljal, ali bo starš takrat zdrav, ali bo otrok takrat zdrav. Mi prostor za razstave imamo, in ko ga nekdo rezervira, mora biti zapolnjen. Nimamo rezerve. Z mlajšimi pa je bilo vedno nekaj problemov, ali bo prišel samo v soboto ali samo v nedeljo, in smo preprosto rekli, da če si del našega kluba, moraš biti toliko odgovoren, da boš tam dva dni,« poudarja.

Čudovite stvaritve

Na tokratnem Kockefestu je sodelovalo 25 razstavljavcev, nekoliko lažje delo pa so imeli, ker je bilo nekaj kreacij pripravljenih že za pretekli dogodek Planet Kock, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču na začetku leta. Poleg kreacij, ki jih člani oblikujejo sami, po svoji domišljiji, je bilo mogoče videti tudi nekatere lego komplete, ki so v trgovinah tako dragi, da si jih ne more privoščiti vsak.

Nekaterim zelo dela domišljija, le majhen sprožilec potrebujejo, da jo poženejo v tek.

Manjkala niso niti tekmovanja z daljinsko vodenimi avtomobili iz kock.

»Pred kratkim so izdali komplet z Zvezdo smrti iz filmov Vojna zvezd, ki stane okoli 1000 evrov. Seta, ki ju imamo razstavljena tukaj, staneta nekoliko manj, okoli 350, 500 evrov,« pojasni Pungerčič in doda, da takšna cena pač ni za vsak žep. Vendar so takšni kompleti na razstavi bolj izjema kot pravilo, saj se ne ujemajo s poslanstvom Kocke kluba. »Naš moto je, da sestavljamo brez načrta,« razlaga sogovornik. Prav takšno sestavljanje tudi največ velja, zato ni nič čudnega, da so člani Kocke kluba vsako leto še posebno navdušeni nad kreacijami, ki jih mladi obiskovalci ustvarijo iz osnovnih gradnikov.

»Na Kockefestu imamo igralnice, za najmlajše z duplo kockami, ki so malo večje, za starejše pa samo s kockami z 2 x 4 čepki. Nalašč jim damo kocke v le dveh barvah, rdeči in zeleni, da vidimo, kakšne kombinacije bodo izdelali. Zanimivo je, da se otroci, čeprav imajo nekateri morda doma ogromno igrač, po besedah staršev ravno s temi kockami zelo zamotijo. In ustvarijo čudovite zadeve. Res je treba pohvaliti, kako zelo nekaterim dela domišljija, le majhen sprožilec potrebujejo, da jo poženejo v tek,« je navdušen Pungerčič.

Posebneži smo, ker se pri svojih letih še vedno igramo z lego kockami. Naš moto je, da sestavljamo brez načrta.

Osrednji del razstave je po tradiciji mesto, ki ga sestavi več članov.

Iz navadnih gradnikov v le dveh barvah otroci sestavijo neverjetne kreacije.

Za kocke je navdušil tudi svoji hčeri in ženo, a dekleti, ki sta zdaj že na fakulteti, nimata več toliko časa za sodelovanje pri družinskem hobiju. Pungerčič je prepričan, da so kocke eden od učinkovitih sredstev za odvračanje otrok od telefonov, a staršem polaga na srce, naj se otroku pri sestavljanju pridružijo in poskrbijo, da bo vztrajal do konca.

Igranje s kockami je lahko zabava, krepitev domišljije, pa tudi podlaga za novodobno znanje, ki bo otrokom lahko prišlo prav pozneje v življenju. Tako so se najmlajši na Kockefestu lahko seznanili tudi s posebno sekcijo ljubiteljev lego kock, ki se posveča robotiki. Zavod 1-2-3, ki se je pridružil 28. Kockefestu, je obiskovalcem tudi ta del sestavljanja kock predstavil na dogodku.