Na Koroškem zgroženi: »To ni stiska, to je zanemarjanje živali in kaznivo ravnanje« (FOTO)

Po družabnem omrežju je zaokrožil zapis članov Društva proti mučenju živali Koroške, ki so pred dnevi gotove smrti rešili ubogega mladega mucka, ki ga je lastnica z malo hrane hrane in brez vode, pustila več kot teden dni v stanovanju, sama pa je odšla neznano kam.

»Najemnica (mlajša ženska) je pred časom (ne ve se natančno kdaj) zapustila stanovanje, ne da bi poravnala več najemnin, in – brez vsake vesti – v notranjosti pustila svojo mačko. Stanovanje je bilo zaklenjeno, ključa ni bilo, lastnik pa je šele po več kot 14 dneh opazil, da nekaj ni v redu,« so neverjetno zgodbo, ki bi bolj sodila v kakšen hollywoodski film, kot resničnost Slovenije, opisali pri omenjenem društvu.

Na pomoč so morali poklicati tudi gasilce, da so vdrli v stanovanje in rešili ubogo žival, ki je bila izčrpana in povsem prestrašena.

»Nihče ne bi smel doživeti takšne zapuščenosti, še najmanj bitje, ki je popolnoma odvisno od človeka. In povemo odkrito – ne moremo razumeti, kakšnih vrednot in vzgoje je človek, ki preprosto odide in pusti živo bitje za zaklenjenimi vrati. To ni nepazljivost. To ni stiska. To je zanemarjanje živali in kaznivo ravnanje,« so še zapisali v društvu in dodali, da so zadevo tudi že prijavili veterinarski inšpekciji.