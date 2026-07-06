Na Krasu diši po sivki in smilju: organizirali so že sedmi tradicionalni dan odprtih vrat (FOTO)

V Povirju so priredili že sedmi tradicionalni dan odprtih vrat sivke, ki je na domačijo Renčelj kljub zelo visokim temperaturam privabil veliko obiskovalcev in ljubiteljev narave od blizu in daleč. Gregor in Nina Renčelj, ki sta ob trdnem delu od zore do mraka na sivkinih poljih pred leti odprla podjetje z naravno kozmetiko, sta ob pomoči staršev Zdravka in Julke Renčelj ter drugih sorodnikov za obiskovalce pripravila bogat celodnevni program med dišečimi polji sivke in smilja.

V jutranjih urah je pod vodstvom Andreja Renčelja potekala joga v smilju. Obiskovalci so si lahko izdelali venčke in šopke iz smilja, z ustvarjalnimi delavnicami pa so bili zadovoljni tudi otroci.

Žetev sivke s kosilnico

Za ogled vijoličnih nasadov ni treba v Provanso.

Stalna spremljevalka dneva odprtih vrat je tudi zeliščarka Vera Lah, ki se je tokrat posvetila Bachovim cvetnim esencam.

Še posebno zanimiv je bil prikaz ročne in strojne žetve ter parne destilacije sivke v 800-litrskem kotlu. Kot je povedal Gregor, bodo v teh dneh začeli žetev več kot 50.000 grmov sivke in 30.000 grmov smilja, ki jih imajo skupaj z rožmarinom, žajbljem, kamilico in šipkom zasajene na šestih hektarjih.

Največji pridelovalci sivke

Zgodbo so začeli pisati že leta 2011, ko so posadili prve nasade sivke v Povirju, in so edini, ki se na kamnitih kraških tleh preživljajo samo iz prihodkov ekološko usmerjene kmetije.

Delavnica izdelovanja venčkov

Parna destilacija sivke

Gregor Renčelj prikazuje destilacijo sivke.

Začetno idejo o pridobivanju eteričnih olj in hidrolatov so nadgradili z izdelovanjem naravne kozmetike, ki jo lahko uporablja vsa družina, saj sta z ženo Nino kmalu spoznala, kako pomembno je skrbeti za zdravje in telo z uporabo kozmetike s čim bolj naravnimi sestavinami. Združila sta željo po zdravem načinu življenja, pestrost kraških in mediteranskih dišavnic ter ljubezen do svojih otrok z namenom, da vse to delita z drugimi. Ustvarila sta kakovostne proizvode z učinkovinami, pridobljenimi iz rastlin, ki uspevajo v okolici vasi, kjer imata ob svojih nasadih tudi najeto zemljo.

Popoldne sta bila na vrsti predavanje o sivki in smilju ter prikaz izdelave trdega mila, delavnico je vodila Nina. Gregorjev brat Andrej je predstavil pristope k zdravju in dobremu počutju, ki jih je na podlagi svojih izkušenj zbral v knjigi 44 korakov do zdravja. Letos so dogajanje sklenili z večerno delavnico country plesa s Piko, kar je bila novost tokratnega dogajanja, in prijetnim druženjem.

Seveda obiskovalci s Krasa niso odšli ne lačni ne žejni, osvežili so se tudi s sladoledom, domačim sivkinim ter drugimi okusi, ter se podprli s pristno kraško hrano.