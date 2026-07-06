  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRADICIONALNI DAN ODPRTIH VRAT

Na Krasu diši po sivki in smilju: organizirali so že sedmi tradicionalni dan odprtih vrat (FOTO)

Domačija Renčelj privabila veliko obiskovalcev.
Zeliščarka Vera Lah je pripovedovala o Bachovih cvetnih esencah. FOTOGRAFIJE: Olga Knez

Zeliščarka Vera Lah je pripovedovala o Bachovih cvetnih esencah. FOTOGRAFIJE: Olga Knez

Žetev sivke s kosilnico

Žetev sivke s kosilnico

Za ogled vijoličnih nasadov ni treba v Provanso.

Za ogled vijoličnih nasadov ni treba v Provanso.

Delavnica izdelovanja venčkov

Delavnica izdelovanja venčkov

Gregor Renčelj prikazuje destilacijo sivke.

Gregor Renčelj prikazuje destilacijo sivke.

Parna destilacija sivke

Parna destilacija sivke

Pravljični venček

Pravljični venček

Zeliščarka Vera Lah je pripovedovala o Bachovih cvetnih esencah. FOTOGRAFIJE: Olga Knez
Žetev sivke s kosilnico
Za ogled vijoličnih nasadov ni treba v Provanso.
Delavnica izdelovanja venčkov
Gregor Renčelj prikazuje destilacijo sivke.
Parna destilacija sivke
Pravljični venček
Olga Knez
 6. 7. 2026 | 12:45
2:44
A+A-

V Povirju so priredili že sedmi tradicionalni dan odprtih vrat sivke, ki je na domačijo Renčelj kljub zelo visokim temperaturam privabil veliko obiskovalcev in ljubiteljev narave od blizu in daleč. Gregor in Nina Renčelj, ki sta ob trdnem delu od zore do mraka na sivkinih poljih pred leti odprla podjetje z naravno kozmetiko, sta ob pomoči staršev Zdravka in Julke Renčelj ter drugih sorodnikov za obiskovalce pripravila bogat celodnevni program med dišečimi polji sivke in smilja.

V jutranjih urah je pod vodstvom Andreja Renčelja potekala joga v smilju. Obiskovalci so si lahko izdelali venčke in šopke iz smilja, z ustvarjalnimi delavnicami pa so bili zadovoljni tudi otroci.

Žetev sivke s kosilnico
Žetev sivke s kosilnico
Za ogled vijoličnih nasadov ni treba v Provanso.
Za ogled vijoličnih nasadov ni treba v Provanso.

Stalna spremljevalka dneva odprtih vrat je tudi zeliščarka Vera Lah, ki se je tokrat posvetila Bachovim cvetnim esencam.

Še posebno zanimiv je bil prikaz ročne in strojne žetve ter parne destilacije sivke v 800-litrskem kotlu. Kot je povedal Gregor, bodo v teh dneh začeli žetev več kot 50.000 grmov sivke in 30.000 grmov smilja, ki jih imajo skupaj z rožmarinom, žajbljem, kamilico in šipkom zasajene na šestih hektarjih.

Največji pridelovalci sivke

Zgodbo so začeli pisati že leta 2011, ko so posadili prve nasade sivke v Povirju, in so edini, ki se na kamnitih kraških tleh preživljajo samo iz prihodkov ekološko usmerjene kmetije.

Delavnica izdelovanja venčkov
Delavnica izdelovanja venčkov
Parna destilacija sivke
Parna destilacija sivke

Gregor Renčelj prikazuje destilacijo sivke.
Gregor Renčelj prikazuje destilacijo sivke.

Začetno idejo o pridobivanju eteričnih olj in hidrolatov so nadgradili z izdelovanjem naravne kozmetike, ki jo lahko uporablja vsa družina, saj sta z ženo Nino kmalu spoznala, kako pomembno je skrbeti za zdravje in telo z uporabo kozmetike s čim bolj naravnimi sestavinami. Združila sta željo po zdravem načinu življenja, pestrost kraških in mediteranskih dišavnic ter ljubezen do svojih otrok z namenom, da vse to delita z drugimi. Ustvarila sta kakovostne proizvode z učinkovinami, pridobljenimi iz rastlin, ki uspevajo v okolici vasi, kjer imata ob svojih nasadih tudi najeto zemljo.

Popoldne sta bila na vrsti predavanje o sivki in smilju ter prikaz izdelave trdega mila, delavnico je vodila Nina. Gregorjev brat Andrej je predstavil pristope k zdravju in dobremu počutju, ki jih je na podlagi svojih izkušenj zbral v knjigi 44 korakov do zdravja. Letos so dogajanje sklenili z večerno delavnico country plesa s Piko, kar je bila novost tokratnega dogajanja, in prijetnim druženjem.

Seveda obiskovalci s Krasa niso odšli ne lačni ne žejni, osvežili so se tudi s sladoledom, domačim sivkinim ter drugimi okusi, ter se podprli s pristno kraško hrano.

Pravljični venček
Pravljični venček

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Domačija Renčeljsivkazdravilne rastlinenaravaKrasdan odprtih vratzelišča
ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ODLOČITEV JE PADLA

Brez žene in otrok: princ Harry bo London obiskal sam

Na obisku prestolnice njegove domovine princa Harryja ne bodo spremljali žena Meghan Markle in otroka princ Archie ter princesa Lilibet.
6. 7. 2026 | 13:25
13:11
Šport  |  Športni trači
NOGOMET

Čeferin ostro nad Fifo: »Prestopili ste rdečo črto, to je nevaren precedens« (VIDEO)

Povod je bila sporna odločitev, da Folarinu Balogunu po rdečem kartonu začasno odložijo izvršitev kazni, s čimer so mu omogočili nastop v osmini finala svetovnega prvenstva proti Belgiji.
6. 7. 2026 | 13:11
13:10
Premium
Lifestyle  |  Stil
SMARTOVO NOVO ŽIVLJENJE

Smart se vrača h koreninam: legendarni dvosedežnik dobiva električnega naslednika (FOTO)

Dvosedežni model, sinonim znamke, bo Mercedes oživil s pomočjo Geelyja.
Gašper Boncelj6. 7. 2026 | 13:10
13:04
Novice  |  Slovenija
GORSKA NESREČA

Huda nesreča pod Triglavom: padajoči kamen zadel plezalko, obe omahnili v globino

Po do zdaj znanih podatkih sta 40- in 49-letna plezalka v navezi plezali Slovensko smer.
6. 7. 2026 | 13:04
12:45
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALNI DAN ODPRTIH VRAT

Na Krasu diši po sivki in smilju: organizirali so že sedmi tradicionalni dan odprtih vrat (FOTO)

Domačija Renčelj privabila veliko obiskovalcev.
Olga Knez6. 7. 2026 | 12:45
12:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Odgovorno vrtnarjenje za zdravje rastlin

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POČITNICE BREZ SKRBI

Že odštevate dneve do dopusta? Letos je lahko še bolj brezskrben!

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
ODDIH NA SLOVENSKI OBALI

Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 11:52
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVE

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki