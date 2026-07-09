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Na kulturnem ministrstvu manjka 8,9 milijona evrov: sledi ukinitev študentskega dela, zmanjševanje števila zaposlenih ...

Na ministrstvu za kulturo vztrajajo pri finančnem primanjkljaju.
Ministrica Fridl Jarc je v današnji izjavi za medije razkrila več opozoril finančne službe ministrstva za kulturo, ki je februarja letos, še v mandatu ministrice za kulturo Aste Vrečko, pozivala k povečani pozornosti pri izvajanju razpisov, dodeljevanju sredstev in prevzemanju obveznosti. FOTO: Jože Suhadolnik
Ministrica Fridl Jarc je v današnji izjavi za medije razkrila več opozoril finančne službe ministrstva za kulturo, ki je februarja letos, še v mandatu ministrice za kulturo Aste Vrečko, pozivala k povečani pozornosti pri izvajanju razpisov, dodeljevanju sredstev in prevzemanju obveznosti. FOTO: Jože Suhadolnik
STA, S. U.
 9. 7. 2026 | 18:15
 9. 7. 2026 | 18:37
5:33
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Glede znižanja sredstev izvajalcem programov in projektov je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc danes odločno zanikala, da gre za politično obračunavanje s kulturnimi subjekti. Gre izključno za ugotovitev finančnega stanja ministrstva, saj se po njenih besedah podatki ob primopredaji poslov in podatki po sedanjem pregledu ne ujemajo.

Ministrstvo ugotovilo 8,9 milijona evrov manka

Fridl Jarc je v današnji izjavi za medije razkrila več opozoril finančne službe ministrstva za kulturo, ki je februarja letos, še v mandatu ministrice za kulturo Aste Vrečko, pozivala k povečani pozornosti pri izvajanju razpisov, dodeljevanju sredstev in prevzemanju obveznosti.

Hkrati je sedanje vodstvo ministrstva po pregledu finančnega stanja v proračunu ministrstva za kulturo ugotovilo, da jim zaradi povečane porabe predhodnega vodstva ministrstva po trenutnih podatkih manjka 8,9 milijona evrov za tekoče financiranje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta. Največji manko so ugotovili na postavki za samozaposlene v kulturi, in sicer 3,9 milijona evrov do konca leta, je še navedla Fridl Jarc in poudarila, da ministrstvo za finance mankov ne bo nadomeščalo, saj v državnem proračunu za to ni zagotovljenih sredstev.

Gre za stanje, na katerega so finančniki opozarjali v času mandata bivše ministrice, je še povedala Fridl Jarc in poudarila, da "ne gre za nikakršno obračunavanje s katerimkoli subjektom, ki deluje na področju kulture, ampak za odgovorno ravnanje s financami državljank in državljanov, ki v proračun republike Slovenije prispevajo".

Reševanje finančnega stanja ministrstva so po besedah ministrice za kulturo začeli z zmanjševanjem stroškov, med drugim z ukinitvijo študentskega dela ter zmanjševanjem voznega parka in števila zaposlenih. Ob tem je Fridl Jarc spomnila, da sta bila v času prejšnje vlade na ministrstvu zaposlena dva državna sekretarja, sedaj ima ministrstvo le eno državno sekretarko.

Fridl Jarc je tudi naredila primerjavo s stroški ministrstva v času vodenja Vrečko in njenega predhodnika Vaska Simonitija. Po njenih besedah so za nakup novih vozil v približno dveh letih Simonitijevega mandata na ministrstvu porabili 17.500 evrov, medtem ko so v štirih letih ministrovanja Vrečko porabili skoraj 110.000 evrov. V času mandatu prvega je bilo na ministrstvu zaposlenih 151 oseb, letos jih je 173. Kot je še pojasnila ministrica, 20 delovnih mest zaposlenih na ministrstvu za kulturo predstavlja letno 1,1 milijona evrov manj za kulturne vsebine, v štirih letih 4,4 milijona evrov.

O trditvah bivše ministrice Vrečko glede povečanja proračuna ministrstva za kulturo na rekordni znesek, je Fridl Jarc dejala, da to v kulturne vsebine ne prinese "niti enega samega evra", saj gre za povečanje plač za zaposlene na ministrstvu in javnih zavodih.

Navedbe, da so nekaterim kulturnikom na ministrstvu sedaj zaustavili izplačevanje zahtevkov, ne držijo, je poudarila, ima pa vsaka pogodba s tistimi, ki prejmejo sofinanciranje ministrstva, tudi "klavzulo, da se v primeru rebalansa proračuna lahko ta sredstva ustrezno zmanjšajo, povečajo in podobno". "Čim več sredstev želimo nameniti kulturnim vsebinam in ne birokraciji, kot je tudi slogan našega mandata," je zaključila.

Nekateri razpisi bodo zadržani do rebalansa

Na vprašanje, po katerih merilih bodo na ministrstvu odločali o morebitnem zmanjšanju že odobrenih sredstev, je ministrica odgovorila, da so najprej pregledali lastne prihranke, nato morebitne prihranke pri javnih zavodih, nazadnje pa razpise, ki so še odprti in za katere niso bile izdane odločbe. Nekatere razpise bodo tako do nadaljnjega zagotovo zadržali, je napovedala in dodala, da se bodo sredstva zmanjševala po rebalansu proračuna ministrstva. Vsota, ki se bo privarčevala na račun razpisov, predstavlja okoli polovice tega, kar manjka v proračunu ministrstva za kulturo, je še povedala Fridl Jarc.

Glede javnega poziva za sofinanciranje plač novinarskih delovnih mest, ki je bil objavljen februarja letos, je Fridl Jarc dejala, da je ta že bil objavljen, a da odločbe in pogodbe še niso bile izdane, zato bo ta zadržan do rebalansa proračuna.

Glede financiranja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) pa predvideva, da bo prišlo do podpisa pogodbe za zagotavljanje zakonsko predpisanih sredstev. Kot je dodala, so tudi že imeli sestanek s predsednico uprave RTVS Natalijo Gorščak.

Lanska novela zakona o RTVS je namreč določila, da se programi narodnostnih skupnosti letno iz državnega proračuna sofinancirajo v višini desetih odstotkov od vrednosti zbranega rtv-prispevka, glasbena produkcija pa v višini štirih odstotkov. Za slednjo bi zavod tako moral prejeti 4,35 milijona evrov, vendar je ministrstvo za kulturo junija zavrnilo zahtevek zavoda. Kot je pojasnilo, ni bil v skladu z odločbo ministrstva. Upravi so predlagali sestanek, na katerem bi obravnavali odprta vprašanja v zvezi s proračunskim financiranjem javnega zavoda v delu, ki sodi v pristojnost ministrstva. Na RTVS današnjih navedb ministrice ne komentirajo.

O sredstvih za novoustanovljeni Muzej slovenske osamosvojitve, za katerega je letos predvidenih 150.000 evrov, pa je ministrica za kulturo danes zagotovila, da za zagotovitev teh sredstev niso posegali v sredstva za nikogar drugega.

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ministrstvo za kulturoAsta VrečkoIgnacija Fridl Jarcproračun
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