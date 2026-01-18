  • Delo d.o.o.
PREVIDNO

Na ledu nismo nikoli varni!

Gasilci GB Ljubljana so na Koseškem bajerju izvedli vajo reševanja. Le nekaj dni prej se je tam paru drsalcev pod nogami udrl led.
Lovro Kastelic
 18. 1. 2026 | 05:22
Po obdobju hudega mraza, ko so po Sloveniji poledeneli številni bajerji in jezera, je prišlo toplejše vreme: to pa je čas za opozorilo, da je hoja po ledu izjemno nevarna. Pred dnevi se je led udrl na Koseškem bajerju v Ljubljani. Kljub tabli mestne občine, ki obvešča, da je drsanje na tistem mestu prepovedano, drsalcev v zimskih mesecih ne manjka, in tudi minulo nedeljo se jih je po zamrznjeni površini podilo precej. Med njimi sta bila mlajša moški in ženska, ki pa sta med drsanjem po bajerju nenadoma začutila, da se jima tla pod nogami udirajo. Kljub trudu, da bi ubežala pokajoči ledeni skorji, nista bila dovolj hitra in sta čofnila v ledeno mrzlo vodo. Sreča v nesreči je bila, da sta jima na pomoč takoj priskočila najprej eden od drsalcev, ki je imel s seboj vrv, potem pa še mimoidoči. Že v nekaj sekundah so ju rešili na suho, nato so prihitele pristojne službe.

V ledeno mrzli vodi

Zgodilo se je le nekaj dni pred vajo, na kateri so gasilci Gasilske brigade Ljubljana uprizorili reševanje na ledu. V ta namen so izkoristili vremenske razmere ter se v popolni postavi reševalcev na vodi, strojnika, telefonista in potapljača zbrali prav tam – na Koseškem bajerju. Vodja skupine je bil poklicni gasilec Miha Sever, ki je bil ne nazadnje prvi, ki se je šel sprehajalca po ledu in ki se mu je znenada udrlo. Padel je v vodo, ki je imela le kakšnih 6 ali 7 °C. Brez skrbi, Severja, ki je krilil in klical na pomoč, ni nič mrazilo, saj je imel na sebi ustrezen kombinezon, tako da je mrzlo vodo dejansko čutil le na rokah in obrazu.

Če opazimo, da se je nekomu udrl led in je padel v vodo, ne skačemo za njim.

»Pri takšnem padcu resnično ne moremo vedeti, kako bo telo nekoga odreagiralo,« nam je pozneje pripovedoval moker gasilec. »Vsi se večinoma tuširamo s toplo vodo in preprosto nismo navajeni na tako hladne razmere. Po vsej verjetnosti bi nesrečniku, ki bi se mu udrlo, vzelo dih. Če pa bi bili pri osebi že prej prisotni kakšni drugi zdravstveni problemi, bi se stvari še potencirale in komplicirale.«

Polzeča dila

Preostala šesterica usposobljenih gasilcev, Dani, Matic, Rok, Florjan, Nejc in Tone, ki je bila tedaj na kopnem, je Severja seveda pri priči opazila ter ga v hipu rešila. Šlo je seveda za najbolj optimalen scenarij, realnost je seveda drugačna. »Si je pa treba zapomniti nekaj bistvenega: če opazimo, da se je nekomu udrl led in je padel v vodo, niti pod razno ne skačemo za njim v vodo, saj obstaja velika verjetnost, da ne bomo imeli le enega, pač pa dva ponesrečenca. Naša naloga naj bo drugačna: ko opazimo, da je oseba otrpnila, je treba takoj najti nekoga, ki ima pri sebi telefon in pokliče na 112. V naslednjem koraku moramo ekspresno pregledati okolico ter ugotoviti, ali imamo kakšno vrv, če ne, uporabimo obleko, morda najdemo kakšno vejo, kdo ve,« je pripovedoval Sever, po katerega je med vajo prišel tako imenovani hanza board, rečejo mu kar dila, gre namreč za nekakšna polzeča nosila, pripomoček, ki ga gasilci uporabljajo pri intervencijah na ledu ali po globokem blatu.

Splošno pravilo je, da se na ledu, tanjšem od pet centimetrov, ne zadržujemo.

Zdaj je bil naš sogovornik na suhem in na varnem. »V resnici takšnih reševanj nimamo prav veliko: morda dve ali tri na leto,« nam je zaupal Miha Sever. Nedavni dogodek na Koseškem bajerju je bil resen opomin, da je led še kako nepredvidljiv in lahko postane v trenutku smrtno nevaren. Čeravno na videz deluje dovolj trden, pa njegova debelina na naravnih vodnih površinah ni nikoli enakomerna. Na njegovo stabilnost vplivajo trenutne temperature, topli izviri, zračni mehurčki, različne napetosti v ledu in prelomi ... »Splošno pravilo pa je,« nas je še podučil Sever, »da se na ledu, tanjšem od 5 centimetrov, sploh ne zadržujemo ter da niti večja debelina ne zagotavlja varnosti, saj popolne varnosti na ledu ni«! Pa še to: na led nikoli ne hodimo sami in se ne podajajmo nanj, četudi to počnejo drugi! 

