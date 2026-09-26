Na ljubljanskem sodišču priznal krivdo! Bratovo partnerico je zabodel 15-krat, a je k sreči preživela

GROZLJIVO

Nedeljko Đokić priznal krivdo, tožilstvo predlaga 19 let zapora. Le zaradi hitrega posredovanja je brutalen napad preživela.

V Ljubljani sta 6. maja odmevala dva huda napada na ženski, oba sta se zgodila v Šiški. Dopoldne je moški na Celovški doma z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico, kasneje pa se je brutalen napad zgodil še v bližini, na Černetovi ulici. Tam se je moški z nožem znesel nad bratovo 31-letno partnerico. Ženska se je pred napadalcem nekako zatekla na ulico. Glede na opis poškodb, ki jih je bilo včeraj mogoče slišati na ljubljanskem okrožnem sodišču, je imela srečo, da je sploh preživela. Nizkotni nagibi Sodnica Neva Bizjak je opravila predobravnavni narok za 43-letnega Nedeljka Đokića, obtoženega ...