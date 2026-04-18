Krvave igle ob otroških igralih v Ljubljani, ali redarji svoje delo opravljajo nevestno? Imamo odgovore

Stanje na območju ljubljanskega Tabora že dlje časa vzbuja pozornost javnosti. Januarja smo poročali, da je policija del središča Ljubljane – območje od Masarykove do Ilirske ulice – uradno razglasila za »varnostno tvegano območje«. Poteza je sprožila ostre odzive uporabnikov AKC Metelkova mesto, ki poudarjajo, da so tam že 33 let in da območje soustvarjajo z mestom, hkrati pa priznavajo, da so stiske resne. »Vemo, da so brezdomstvo, uporaba in preprodaja nedovoljenih drog, brezizhodnost mladih in odrinjenih pri nas vidni,« so zapisali, a dodajajo, da »Metelkova ni generator teh družbenih procesov in krivec za nastalo situacijo«.

V začetku aprila pa so po družbenih omrežjih zakrožile informacije, da narkomani v tem delu prestolnice igle puščajo domala povsod: sodu je izbilo dno, ko so te nevarne biološke odpadke odkrili v peskovnikih, igriščih in drugih lokacijah, kjer so vsakodnevno prisotni otroci. Nekateri so na spletu opozorili, da »situacija na Taboru presega vse meje zdravega razuma«. Za razjasnitev smo se obrnili na pristojne službe ter Mestno občino Ljubljana. Za Slovenske novice so podrobno pojasnili, kako obvladujejo nastalo situacijo.

Park čistijo vsak dan

Mestno redarstvo in JP Snaga izvajata redno čiščenje in praznjenje košev na otroškem igrišču Hotel Tabor trikrat tedensko, po potrebi tudi interventno v popoldanskem času. Čiščenje parka Tabor, kjer naj bi bila situacija najbolj kritična, poteka vsak dan, ograjena so le igrišča ob vrtcih. Kritične točke, kjer se infektivni odpadki pojavljajo pogosteje, spremljajo redno in na podlagi prijav občanov ukrepajo prednostno. »Naš cilj je, da se tveganje za mimoidoče, še posebej za otroke, zmanjša takoj, ko smo obveščeni.« Zagotavljajo, da izvajajo tudi »redne obhode lokacij, kjer se takšni odpadki pojavljajo pogosteje«.

Odstranjevanje injekcijskih igel poteka po posebnem varnostnem postopku. »Delo izvajajo usposobljeni sodelavci z ustrezno osebno varovalno opremo, med drugim zaščitne rokavice, razkužilni gel, posebna oprijemala za pobiranje igel ter namenske, trdne in varne zbirne škatle za infektivne odpadke,« pojasnjujejo.

Simbolična fotografija. FOTO: Dejan Javornik

Očitke kaznivih dejanj zavračajo: »Vse aktivnosti izvajamo strokovno«

Ob morebitnih prekrških s področja prepovedanih drog redarstvo sodeluje s policijo. Redarstvo tudi izvaja periodične nadzore območja in aktivno sodeluje s policijo, obveščajo jih o zaznanih nepravilnostih.

Očitke občanov, da gre pri dopuščanju takšnih razmer na območju Tabora za sum storitve kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti (314. člen KZ-1) in nevestnega dela v službi (258. člen KZ-1) na mestnem redarstvu ​jemljejo resno in jih razumejo kot izraz zaskrbljenosti za varnost v lokalnem okolju. »Ob tem poudarjamo, da mestno redarstvo svoje naloge izvaja v okviru zakonsko določenih pristojnosti in pooblastil,« pojasnjujejo.

»Naše delovanje je usmerjeno predvsem v nadzor nad spoštovanjem predpisov, ki sodijo v našo pristojnost. Kršitve s področja Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami ter obravnava kaznivih dejanj ne sodijo v našo pristojnost, temveč v izključno pristojnost Policije in drugih pristojnih organov pregona,« pravijo in dodajajo, da s policijo aktivno sodelujejo in si izmenjujejo relevantne informacije. »Zavračamo očitke o opustitvi dolžnega ravnanja, saj vse aktivnosti izvajamo strokovno, skladno z veljavno zakonodajo ter v okviru razpoložljivih kadrovskih in organizacijskih zmožnosti,« so še dodali.

Težave rešujejo pri izvoru

Mestna občina Ljubljana sicer z različnimi programi zmanjšuje škodo zaradi drog. Sofinancira dnevne centre, varno hišo za uporabnice in uporabnike drog, terensko delo, distribucijo sterilnega pribora, svetovanje in podporo pri osebni higieni. Ob tem omogočajo tudi najem prostorov za programe nevladnih organizacij ter zaposlovanje sodelavcev v javnih delih. V Zdravstvenem domu Ljubljana deluje Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD), ki nudi psihosocialno podporo, svetovanje, pomoč pri abstinenci in usmerjanje v nadaljnje programe zdravljenja odvisnosti. »Z izgradnjo novega Izobraževalnega centra ZDL na Metelkovi bodo ambulante CPZOPD dobile nove, modernejše in ločene kapacitete za obravnavo odvisnih od prepovedanih drog,« sporočajo.

Pristojni poudarjajo, da bo redno izvajanje nadzora, pravočasno odstranjevanje nevarnih odpadkov in usklajeno sodelovanje vseh služb ključ do zagotavljanja varnega okolja, predvsem za otroke in ranljive skupine.