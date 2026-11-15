Na lokalnih volitvah tudi 95-letnik! Najmlajši kandidat ima komaj 18 let

Državna volilna komisija je na spletni strani podala nekaj zanimivih statističnih podatkov, ki se nanašajo na današnje lokalne volitve. Na njih se za županske stolčke poteguje 614 oseb, od tega 123 žensk in 491 moških. V mestnih občinah za župana oziroma županjo kandidira 77 oseb, v ostalih občinah pa 537 oseb. Najstarejša oseba ima 81 let, najmlajša pa 20.

Med kandidati in kandidatkami tudi 95-letnik

Še večja starostna razlika je med kandidati in kandidatkami za občinske in mestne svete. Teh je kar 18.016 (kandidatk in kandidatov za mestni svet je 3.596, za občinski svet pa 14.420). Najmlajša oseba ima 18 let, najstarejša pa častitljivih 95 let. Med sodelujočimi je 8190 žensk in 9826 moških.

Zanimivi so tudi podatki o volitvah v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti. Za mesta se poteguje 12.672 kandidatk in kandidatov, tudi med njimi pa je najstarejša oseba stara 95 let, najmlajša pa 18 let. Za mesta predstavnikov narodnostnih in romskih skupnosti v občinskih in mestnih svetih se medtem poteguje 55 kandidatk in kandidatov, najstarejša oseba ima 71 let, najmlajša pa 23 let.