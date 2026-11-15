Na lokalnih volitvah v Krškem najbolje kaže aktualnemu županu

Galerija
V Mestni občini Krško so volivci danes odločali o tem, kdo bo občino vodil v naslednjih štirih letih. Po zaprtju volišč prihajajo prvi rezultati, ki razkrivajo, kateri županski kandidat uživa največjo podporo. Po 71,54 odstotka preštetih glasov je v vodstvu Janez Kerin, ki je prejel 56,38 odstotka glasov. Sledi mu Dušan Šiško s 17,57 odstotka glasov, medtem ko je Tajana Dvoršek zbrala 14,30 odstotka. Volilna udeležba je znašala 41,82 odstotka. V boj za županski stolček sta se podala dva kandidata in dve kandidatki. Poleg omenjenih treh še Janja Starc.
To so občine s samo enim kandidatom, kar pomeni, da je ta avtomatsko izvoljen s samo 1 glasom:
|Občina
|Ime novega župana
|Apače
|Andrej Steyer
|Bistrica ob Sotli
|Valerija Slemenšek
|Cankova
|Danilo Kacijan
|Cerklje na Gorenjskem
|Franc Čebulj
|Cirkulane
|Antonija Žumbar
|Dobrova-Polhov Gradec
|Jure Dolinar
|Dornava
|Milan Šilak
|Dravograd
|Anton Preksavec
|Gorenja vas-Poljane
|Milan (Milan Janez) Čadež
|Hodoš
|Denis Tamaško
|Juršinci
|Robert Horvat
|Kobilje
|Darko Horvat
|Križevci
|Branko Slavinec
|Lenart
|Marko Horvat
|Loška dolina
|Matjaž Antončič
|Luče
|Klavdij Strmčnik
|Mokronog-Trebelno
|Franc Glušič
|Muta
|Angelca (Angela) Mrak
|Odranci
|Barbara Ferenčak
|Ormož
|Danijel Vrbnjak
|Podčetrtek
|Peter Misja
|Podlehnik
|Sebastian Toplak
|Preddvor
|Rok Roblek
|Prevalje
|Matija Tasič
|Rače-Fram
|Samo Rajšp
|Ravne na Koroškem
|Tomaž Rožen
|Razkrižje
|Stanko Ivanušič
|Rečica ob Savinji
|Majda Potočnik
|Rogašovci
|Rihard Peurača
|Slovenj Gradec
|Tilen Klugler
|Sodražica
|Blaž Milavec
|Sv. Ana
|Martin Breznik
|Sv. Trojica v Slov. goricah
|David Klobasa
|Sv. Andraž v Slov. goricah
|Darja Vudler Berlak
|Šalovci
|Iztok Fartek
|Šentjernej
|Jože Simončič
|Šmarje pri Jelšah
|Matija Čakš
|Šmartno pri Litiji
|Blaž Izlakar
|Tabor
|Marko Semprimožnik
|Tolmin
|Alen Červ
|Turnišče
|Borut Horvat
|Velika Polana
|Damijan Jaklin
|Vipava
|Anton Lavrenčič
|Vitanje
|Andraž Pogorevc
|Žetale
|Matjaž Kopše