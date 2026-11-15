Na lokalnih volitvah v Krškem najbolje kaže aktualnemu županu

V Mestni občini Krško so volivci danes odločali o tem, kdo bo občino vodil v naslednjih štirih letih. Po zaprtju volišč prihajajo prvi rezultati, ki razkrivajo, kateri županski kandidat uživa največjo podporo. Po 71,54 odstotka preštetih glasov je v vodstvu Janez Kerin, ki je prejel 56,38 odstotka glasov. Sledi mu Dušan Šiško s 17,57 odstotka glasov, medtem ko je Tajana Dvoršek zbrala 14,30 odstotka. Volilna udeležba je znašala 41,82 odstotka. V boj za županski stolček sta se podala dva kandidata in dve kandidatki. Poleg omenjenih treh še Janja Starc.

To so občine s samo enim kandidatom, kar pomeni, da je ta avtomatsko izvoljen s samo 1 glasom: