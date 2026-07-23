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Na manever Snežiča in Mijića se je odzval Mesec: »Če je komu smešno ...«

Luka Mesec je ocenil, da gre za izjemno slab smisel za humor Snežiča in Mijiča.
Luki Mescu se vse skupaj ne zdi niti malo smešno. FOTO: Delo Ui
Luki Mescu se vse skupaj ne zdi niti malo smešno. FOTO: Delo Ui
STA, B. K. P.
 23. 7. 2026 | 16:19
1:49
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Potem ko je poslanec Resnice Boris Mijič svoje podjetje podaril Roku Snežiču in ki ga bo sedaj dobil poslanec Levice Luka Mesec, je Mesec ocenil, da gre za izjemno slab smisel za humor Snežiča in Mijiča. »Predlagam, da se vprašamo, kako se delavci in upniki počutijo, ko se na ta način iz njih delajo norca,« je dejal Mesec, ki se mu vse skupaj ne zdi smešno. »Če je komu smešno, predlagam, da se postavi v vlogo tistih delavcev, ki jih Mijič ne plačuje, in se vpraša, kako bi se počutil sam, če bi za nekoga delal, potem mu ta ne bi plačal, nato pa bi se na tak način delali norca iz njega na televiziji in iz te zgodbe ustvarili slabo komedijo,« je povedal v današnji izjavi v DZ. »Tu ne moremo več govoriti o levih ali desnih, ampak se pogovarjamo o tem, ali bomo dopustili, da prevara, laž in tatvina postanejo vrednote,« je dodal. 

Mijič in Snežič sta pogodbo o brezplačnem prenosu podjetja Progros podpisala v ponedeljek. Snežič je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem reja kamel. Snežič se je za to odločil, ker ima Mesec pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju in bo sedaj lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal s sanacijo. »Mesec se že nekaj mesecev hvali po Facebooku, kako ima na meni pravnomočno izvršbo in da bo pobral moje premoženje. Zdaj sem mu to omogočil,« je dejal Snežič, ki je Mesca pred leti tožil zaradi domnevne žaljive obdolžitve. Tožbo je izgubil in sodišče mu je naložilo plačilo sodnih stroškov Mescu v višini 2489 evrov.

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