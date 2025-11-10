Na martinovanju na Studencu pisana kulturno etnološka povorka (FOTO)

MARTINOVANJE

Povorka, ki sta jo spretno povezovala Melanija Oberč in Žiga Mikolič, je bila prava paša za oči, saj se je okoli 200 sodelujočih iz domače krajevne skupnosti in tudi iz sosednje občine predstavilo na več vozovih, kočijah in traktorjih.

»Spet je prišel tisti čas v letu, ko se mošt spremeni v vino in ko se vse naše delo, trud in potrpežljivost poplačajo. Martinovo je več kot praznik. Je trenutek, ko se ustavimo, nazdravimo in zavemo, koliko dela in truda stoji za vsakim kozarcem vina. Vsak vinograd, vsaka trta in vsaka kapljica nosijo svojo zgodbo. In prav zaradi nas, ki vztrajamo, Dolenjska ostaja domovina vina, ponosa in prijaznih ljudi. Naj bo martinovo priložnost, da se povežemo, nasmejimo in nazdravimo s prijatelji,« je množico starih in mladih na Studencu pozdravil Andrej Grabnar, aktualni kralj cvička, ki je kralj že ...