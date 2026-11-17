Na ploščadi, imenovani Šajspah, kjer ima Pust Mozirski dokazano tradicijo nekaj več kot 130 let, pri spomeniku pustnega lika – mozirskega pustnega veljaka s cilindrom, pentljo in frakom, so na martinovo, 11. 11., ob 11. 11. ob začetku slovesnosti novega pustnega obdobja usekali s trškim topom. Stresla se je stara Grabnerjeva hiša, žvenketala so stekla bližnje lekarne in kulturni dom se je skril v oblakih žveplastega dima. Šus sta sprožila zapečena pustna topničarja Andrej Parašuh - Džeda in narednik Jože Vodeb - Pepi. Gre za mednarodni dogovor, da prvi topničar sproži napolnjen top v točno določenem času in tako razglasi, da pustovanje v Mozirju naslednje leto bo, in to ves teden okrog 9. februarja 2027. Mali kanon je domačega kova, ki so ga že davno izdelali pustni majstri v Đedovi garaži.

Gre za mednarodni dogovor, da prvi topničar sproži in tako razglasi, da pustovanje v Mozirju naslednje leto bo.

Pustni veljak Robert Klemenak je takoj po gromkem poku zapovedal: »Na dan slovitega praznika svetega Martina se poleg blagoslova mladega vina tudi v Mozirju odpira novo pustno obdobje, ki ga Pust Mozirski slavi z visokim spoštovanjem in ohranjanjem tradicije naših prednikov. Društvo Pust Mozirski je bil leta 1999 sprejet v Evropsko združenje karnevalskih mest (FECC). Takrat smo prevzeli nekaj običajev, med drugim tudi pok s pustnim topom na dan sv. Martina, ki je imenovan za jesenski pust.«

Neli I. Fijavž je nova pustna kraljica Mozirska. Foto: Jože Miklavc

Ob tej priložnosti so se zahvalili dosedanji pustni princesi, ki je oddelala dveletni mandat in zdaj predala krono, lepotici iz Gornjega Grada. Ob slovesnem nagovoru prisege je pustnela obljubila zvestobo Pustu in običajem v tem kraju ter zaključila: »Z radostjo v srcu vam kličem dragi pustnaki, ohranite Kračke Gone in Mozirsko gmajno, jaz sem z vami in tem čudovitim pustnim izročilom!« Mozirje ni vinogradniški kraj, pa vendarle ima svojo zgodovino. Na sončnem hribu Kolovrat pred Mozirjem je bilo do konca 19. stoletja veliko cerkvenih, graščinskih pa tudi vinogradov velikih kmetov, ki pa jih je trtna uš uničila. Nekaj tisoč vinskih trt in brajd se je v prejšnjem stoletju na novo posadilo, skrbno pa jih negujejo tudi še v tem času. Vsaj toliko, da so obnovili spomin na ta lepi dogodek. »Nekaj novega je, da sta bili z nami obe kraljici, veliko privržencev pustne kulture, ki jih sivo nebo ni odvrnilo, se je zbralo na počastitev tradicije – začetek pustnega časa z martinovanjem. To je 25 let dogajanja, ki poživi ta predadventni čas. Ja, smo zadovoljni, ker lahko nadgrajujemo izročilo naših prednikov in se dobro pripravimo na vsakoletni pustni teden in mednarodni karneval pustnih šeg ter običajev,« je poudaril, predsednik Pusta Mozirskega.

Manca Lesjak (levo) je zapustila prestol. Foto: Jože Miklavc

... in iz kanona je usekalo, da se je vse streslo. Foto: Jože Miklavc

Andrej Parašuh - Đeda je prižgal ... Foto: Jože Miklavc