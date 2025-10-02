Na ministrstvu izobesili črno zastavo, umrl je Vojko Kuzma

Umrl je dolgoletni sodelavec zunanjega ministrstva in diplomat Vojko Kuzma, ki je zadnjih šest let vodil urad Slovenije v Palestini, so danes za STA sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Star je bil 65 let. Izrazili so iskreno sožalje njegovi družini, svojcem in prijateljem ter v spomin pred ministrstvom izobesili črno zastavo.

Vojko Kuzma, ki se je rodil 31. januarja 1960 v Mariboru, je diplomiral na ljubljanski Fakulteti za družbene vede, poklicno pot pa začel leta 1987 kot pripravnik na Mestni občini Maribor, piše na spletni strani vlade.

Kasneje je delal na Inštitutu za javnomnenjske raziskave Fakultete za družbene vede in Centru za strateške študije obrambnega ministrstva.

Od leta 1992 je delal na zunanjem ministrstvu in služboval na slovenskih veleposlaništvih v tujini. Na ministrstvu je delal v sektorjih za sosednje države, za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, za varnostno politiko ter za strateške študije.

V tujini pa je bil med letoma 1998 in 2002 namestnik veleposlanika na veleposlaništvu Slovenije v Sarajevu, kjer je bil med novembrom 1999 in januarjem 2001 začasni odpravnik poslov. Med letoma 2004 in 2008 je služboval na slovenskem veleposlaništvu v Pragi, kjer je bil med novembrom 2007 in januarjem 2008 začasni odpravnik poslov. Poleti leta 2010 pa je kot začasni odpravnik poslov vodil veleposlaništvo Slovenije v Helsinkih.

Od 14. junija 2019 je bil vodja Urada Republike Slovenije v Ramali, ki ga je vlada januarja 2014 vzpostavila iz predstavniške pisarne pri Palestinski upravi. Urad ima po navedbah vlade neprecenljivo vlogo pri ugotavljanju dejanskega stanja na terenu, pospeševanju sodelovanja Slovenije s Palestino, izvedbi bilateralnih, predvsem humanitarnih projektov, aktivnem sooblikovanju politike EU in krepitvi odnosov na področju izobraževanja.