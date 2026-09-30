Na ministrstvu zdržala manj kot štiri mesece! Vrnitev Tee Košir pretresla Logarjeve Demokrate, ostali bodo brez šefice poslancev

Odstop državne sekretarke Tee Košir ima širše posledice za stranko Anžeta Logarja. Ker se nekdanja poslanka vrača v državni zbor, bo poslanski mandat izgubila Elena Zavadlav Ušaj, ki trenutno vodi poslansko skupino Demokratov.

Na ministrstvu zdržala manj kot štiri mesece

Minister za zdravje Tadej Ostrc je po odstopu že druge državne sekretarke na svojem ministrstvu v kratkem času poudaril, da resor kljub kadrovskim spremembam deluje nemoteno. Odločitev Tee Košir je označil za njeno osebno odločitev in zanikal, da bi bila posledica morebitnih nesoglasij. Koširjeva, ki je bila na zadnjih volitvah izvoljena za poslanko Demokratov, je sporočila, da se vrača v poslanske klopi. Koširjeva je bila za državno sekretarko imenovana 4. junija, pristojna pa je bila za javno zdravje in primarno zdravstveno varstvo.

Kadrovski zaplet za Logarjevo stranko

Za Demokrate in njihovega predsednika Anžeta Logarja odhod Koširjeve z ministrstva tako ni le sprememba v zdravstvenem resorju, ampak prinaša tudi notranji kadrovski premik v državnem zboru. Stranka bo morala po vrnitvi Koširjeve urediti novo vodstvo poslanske skupine. Koširjeva je bila pomemben del ekipe ministra Ostrca, ki prihaja iz vrst Demokratov.

Za Demokrate se odpira vprašanje: kdo bo po spremembi v parlamentu prevzel vodenje poslanske skupine in kako bo stranka pod vodstvom Anžeta Logarja prerazporedila svoje vrste.

Na ministrstvu za zdravje je to že drugi odhod državne sekretarke v kratkem času. Pred Koširjevo je funkcijo zapustila tudi Vesna Marinko. Ostrc je ob tem zavrnil namige, da bi odhodi kazali na težave pri delovanju ministrstva, in dejal, da resor deluje odlično.

Razlogov za svoj odstop Koširjeva javno ni razkrila. V javnosti so se pojavile različne informacije o morebitnem ozadju njenega odhoda, vendar te navedbe niso potrjene.