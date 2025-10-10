Na mizi vladni predlog o božičnici: danes pričakujejo burno razpravo

Ekonomsko-socialni svet (ESS) bo na današnji seji soočil mnenja o vladnem predlogu obvezne božičnice. Pričakovati je burno razpravo, saj vlada vztraja, da bo 14. plača obvezna in da bo izplačana še letos, delodajalci pa, da je to nesprejemljivo, saj bi lahko vodilo v stečaje podjetij in odpuščanja. Sindikati vladni predlog podpirajo.

Do božičnice bi bili glede na vladna izhodišča upravičeni vsi, tako zaposleni v zasebnem kot javnem sektorju. Določena bi bila lahko v višini celotne, polovice ali četrtine minimalne plače, pri tem pa neobdavčena in neoprispevčena.

Kot je izračunalo finančno ministrstvo, bi bil državni proračun v primeru, da bi bila božičnica enaka znesku polovice minimalne plače, ob 372 milijonov evrov.

Delodajalci opozarjajo, da mora božičnica ostati prostovoljna, tako da bi jo še naprej izplačevala le podjetja, ki jim to omogoča poslovanje. Namesto obvezne 14. plače predlagajo dvig splošne olajšave pri dohodnini in ukinitev plačila socialnih prispevkov ob izplačilu poslovne uspešnosti. Najbolj ostre tone so ubrali v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, kjer so v primeru vztrajanja pri obvezni 14. plači zagrozili z izstopom iz ESS in državljansko nepokorščino.

Sindikati so na drugi strani vladni predlog pozdravili.

Obravnava te točke je bila sicer nekaj časa pod vprašajem. Delodajalci so namreč ob odločni retoriki premierja Roberta Goloba, da obvezna 14. plača bo, in to še letos, ocenili, da se, če je že vse odločeno, ni o čem več pogajati. Ko so dobili zagotovila, da so vladna izhodišča podlaga za pogajanja, se je ozračje vendarle razelektrilo in točka je bila uvrščena na današnji dnevni red ESS.

Socialni partnerji bodo imeli na mizi tudi proračunske dokumente in vladna izhodišča za zvišanje praga za normirance.