Na morje odpeljali 100 otrok: Že 21. so šli na počitnice, 13. na Debeli rtič (FOTO)

V Zdravilišču Debeli rtič, pod borovci, so imeli včeraj poseben dogodek, s katerim so pozdravili 100 otrok, ki so prišli na enotedenske počitnice oziroma na Mikovo karavano otroškega smeha. To jim je omogočilo podjetje MIK Celje, ki ima 36-letno tradicijo izdelovanja stavbnega pohištva, že 21 let pa omogoča otrokom iz socialno šibkejših okolij preživljanje počitnic na morju.

2600 otrok so razveselili v 21 letih akcije

»Skrb za drugega je vrednota našega podjetja,« je razložila Adrijana Pliberšek Jeram, generalna direktorica podjetja MIK Celje, kjer se zavedajo, da so najpomembnejši ljudje. »Tudi če damo dobrodelnost na stran, je dejstvo, da podjetje brez ljudi ni nič.« Zato so pred 21 leti začeli organizirati enotedenske morske počitnice za otroke iz socialno šibkejših okolij in v vsem tem času so razveselili 2600 otrok iz vse Slovenije.

»Ker ima naše podjetje sedež v občini Vojnik, vsako leto peljemo otroke iz našega okolja, to je iz Vojnika in Celja, poleg njih pa še otroke iz dveh ali treh regij, ti se vsako leto menjajo,« je povedala Naja Pliberšek, ki je v podjetju zadolžena tudi za organiziranje te vsakoletne dobrodelne akcije. Običajno na morje povabijo otroke iz podeželskih okolij, saj je v večjih mestih več dobrodelnih organizacij in s tem možnosti, da poskrbijo za brezskrbne počitnice. Da pridejo do otrok, ki sicer ne bi mogli na morje, jim pomaga tudi Milan Nimić, predsednik humanitarnega društva Enostavno pomagam iz Celja.

Na prireditvi, kjer je podjetje MIK Celje Zdravilišču Debeli rtič poklonilo 65.000 evrov, so otroke pozdravili na različne načine, z njimi je zapela tudi Maraaya. Glavni namen teh počitnic ni samo letovanje otrok ob morju, ampak druženje in sodelovanje. Vzgojitelj Fazli Gashi, eden od desetih vzgojiteljev, ki bodo otrokom na različnih delavnicah in dejavnostih pričarali nepozabne trenutke, je povedal, da je pomembno, da ti otroci doživijo veliko lepega, od nasmehov, prijateljstev do nepozabnih dogodkov: »Otroci so tisti, ki bodo jutri ustvarjali nov svet. Zato je pomembno, da bodo ta svet ustvarjali s spoštovanjem in upanjem.«

Letos so prvič organizirali natečaj Pogled v lepši svet, na katerem so sodelovale številne osnovne šole oziroma učenci, ki so razmišljali ali naredili ter o tem napisali ali narisali dobro dejanje. Na Debelem rtiču so pripravili razstavo del, nagrajenci natečaja pa so zdaj na letovanju.

V Zdravilišču in letovišču Debeli rtič že 70 let skrbijo za letovanje otrok iz socialno ogroženih okolij.

Podjetje MIK Celje je Zdravilišču in letovišču Debeli rtič podarilo 65.000 evrov.

Otroci so zapeli z Maraayo.

V zdravilišču Debeli rtič, ki letos praznuje 70. obletnico delovanja, vsako leto letuje 1800 otrok iz socialno ogroženih družin iz vse Slovenije. »To je naše temeljno poslanstvo, s katerim uresničujemo vrednote solidarnosti in humanosti,« je dejala mag. Lilijana Kozlovič, vodja Zdravilišča in letovišča Debeli rtič. Zdravilišče je ustvarila slovenska družba, prostovoljci, nevladne organizacije, podjetja in drugi, ki na različne načine zagotavljajo, da otroci tu preživijo brezskrbne dni,« je dejala Kozlovičeva. »Slovenska družba tu pokaže, da ji je mar za ranljive skupine.«

Z njimi je zaplesala maskota MIK Celje.

Adrijana Pliberšek Jeram in Lilijana Kozlovič verjameta v dobra dela.

Skupinska fotografija vseh: tistih, ki so letovanje omogočili, in tistih, ki letujejo na Debelem rtiču.

V zdravilišču Debeli rtič se je mogoče kopati v morju ali v bazenih.

Denar za delovanje zbirajo na različne načine, tudi z donacijami podjetij, ki večinoma zagotavljajo materialna sredstva, pet velikih podjetij pa jim pomaga z delovnimi akcijami. »Izjemi pa sta dve podjetji, ki že vrsto let pripeljeta otroke na morje, torej dajeta sredstva neposredno za letovanje otrok. To sta MIK Celje in Tuš, s tem, da MIK Celje letovanja organizira že 21 let, od tega 13 let pri nas,« je poudarila Kozlovičeva in sklenila z upanjem, da se bo to sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje.