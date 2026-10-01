Na Mrzlici se srečujejo že 100 let

Na Mrzlici je potekalo tradicionalno srečanje Savinjčanov, Zasavcev in Laščanov. Dogodek ima globoke korenine, začetki namreč segajo v čas delavskega gibanja med obema vojnama, tradicija pa se je nadaljevala tudi po drugi svetovni vojni in slovenski osamosvojitvi 1991. Že pred 35 leti so se župani občin Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Prebold in Žalec dogovorili, da se bodo vsako leto izmenjevali v organizaciji srečanja. Pozneje sta se pridružili še občini Laško in Tabor; prav slednja je letos skupaj s PD Trbovlje, ki je lastnik planinskega doma, poskrbela za lep in nepozaben dogodek, ki je pritegnil več sto ljudi.

Takšna srečanja po drugi svetovni vojni so potekala pod imenom Tabori ljudske fronte prebivalcev Žalca in Trbovelj, sicer pa so se na Mrzlici, ki je s 1122 metri najvišja med dolinama in četrta v Posavskem hribovju, tradicionalno srečevali delavci že pred prvo svetovno vojno. V Srečanje Savinjčanov, Zasavcev in Laščanov se je preimenovalo po osamosvojitvi. Med vojnama je bilo druženje povezano predvsem z delavskim gibanjem, danes pa so v ospredju ohranjanje tradicije in povezovanje ter mednarodni dan miru, ki je 21. septembra.

Za kulturni program je tokrat poskrbela pevska zasedba OK!tete, ki je s članico Ksenijo povezovala program in seznanjala navzoče z zgodovino srečanj. Udeležence so nagovorili župan Tabora Marko Semprimožnik, podpredsednik PD Trbovlje Bojan Gorjup, predsednik Pevskega društva Tabor Janez Černec in predsednik OZVVS Zasavje Iztok Bastič. Za glasbeno vzdušje sta poskrbela Robert Zupan in njegova žena Sonja, pridružil pa se jima je celo župan, nekoč član ansambla Braneta Klavžarja. Manjkalo ni niti kulinaričnih dobrot.