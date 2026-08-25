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21. BOGRAČFEST

Na največjem kulinaričnem dogodku v Sloveniji bograč kuhali v 124 kotličkih (FOTO)

Pod lendavske vinorodne hribčke je privabil množico obiskovalcev.
Kotel je bil skoraj večji kot kuharček. FOTO: Mediaspeed.net

Kotel je bil skoraj večji kot kuharček. FOTO: Mediaspeed.net

Omamno je dišalo. FOTO: Oste Bakal

Omamno je dišalo. FOTO: Oste Bakal

Nekaj minut pred 12. uro so se skozi mestno jedro sprehodile mažoretke. FOTO: Oste Bakal

Nekaj minut pred 12. uro so se skozi mestno jedro sprehodile mažoretke. FOTO: Oste Bakal

Dron šov je bil prava paša za oči. FOTO: Mediaspeed.net

Dron šov je bil prava paša za oči. FOTO: Mediaspeed.net

Obiskovalci so do zadnjega kotička napolnili ulice. FOTO: Mediaspeed.net

Obiskovalci so do zadnjega kotička napolnili ulice. FOTO: Mediaspeed.net

Zmagovalne ekipe FOTO: Mediaspeed.net

Zmagovalne ekipe FOTO: Mediaspeed.net

Ekipa Bači-ke je najbolj prepričala strokovno komisijo. FOTO: Oste Bakal

Ekipa Bači-ke je najbolj prepričala strokovno komisijo. FOTO: Oste Bakal

Kotel je bil skoraj večji kot kuharček. FOTO: Mediaspeed.net
Omamno je dišalo. FOTO: Oste Bakal
Nekaj minut pred 12. uro so se skozi mestno jedro sprehodile mažoretke. FOTO: Oste Bakal
Dron šov je bil prava paša za oči. FOTO: Mediaspeed.net
Obiskovalci so do zadnjega kotička napolnili ulice. FOTO: Mediaspeed.net
Zmagovalne ekipe FOTO: Mediaspeed.net
Ekipa Bači-ke je najbolj prepričala strokovno komisijo. FOTO: Oste Bakal
Oste Bakal
 25. 8. 2026 | 22:56
4:35
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Ulice najbolj vzhodnega slovenskega mesta Lendave je v soboto znova napolnil vonj po bograču. Največji kulinarični festival v Sloveniji je tudi letos presegel okvir tekmovanja in staro mestno jedro za ves dan spremenil v živahno festivalsko prizorišče, ki je povezalo kulinariko, glasbo, druženje in program za vse generacije.

Omamno je dišalo. FOTO: Oste Bakal
Omamno je dišalo. FOTO: Oste Bakal
Na letošnjem Bogračfestu se je tradicionalna jed kuhala na 124 kuhališčih, kjer so ekipe že od jutra pripravljale svoja tekmovališča in sestavine za bograč. Med njimi so bile ekipe iz Slovenije, Madžarske, Hrvaške, Srbije in Slovaške. Nekaj minut pred 12. uro so mestno jedro napolnili zvoki ulične godbe in mažoretk Društva godbenikov in mažoretk Odranci ter GŠ Lendava, opoldne je sledila uradna naznanitev začetka tekmovanja, tokrat kar s tremi sirenami. »Nasmeški in vedri obrazi tekmovalcev so pokazali, da so zadovoljni, in to me navdaja z optimizmom tudi naprej. Če so zadovoljni ljudje, ki pridejo, je zadovoljna tudi občina, ki ta dogodek pripravlja. Gre za največji kulinarični dogodek v Sloveniji, tradicionalno jed našega kraja smo nadgradili kot prireditev,« je po začetku dejal lendavski župan Janez Magyar.

25 zlatih priznanj

Posebna gostja letošnjega Bogračfesta je bila Miša Koplova, zmagovalka MasterChefa Slovenija 2025, ki se je pridružila kuharskemu dogajanju in svojo različico bograča pripravljala pred Mestno hišo: »Letos sem že drugič na Bogračfestu, zame je rahlo nostalgično. Počutim se zelo sprejeto, nekako že udomačeno. Lepo je podoživljati te občutke sproščenosti kuhanja, dobrega druženja. Energija je res vrhunska in lahko samo potrdim, da je tako dobro kot lani. Letos sem malo spremenila recept, in na koncu dodala malo suhih jurčkov.«

Obiskovalci so do zadnjega kotička napolnili ulice. FOTO: Mediaspeed.net
Obiskovalci so do zadnjega kotička napolnili ulice. FOTO: Mediaspeed.net

Strokovna komisija je skupno ocenila 97 vzorcev in podelila 25 zlatih priznanj. Naslov zmagovalca Bogračfesta 2026 je osvojila ekipa Bači-ke. Drugo mesto je pripadlo ekipi Guiness bograč, tretje pa ekipi PGD Lendava. Priznanje za najlepše urejeno tekmovališče si je prislužila ekipa Veterinarska postaja Lendava, druga je bila Familija Šardi, tretja je bila madžarska ekipa Pakódi Betyárok.

Štefan Bači iz zmagovalne ekipe je dejal, da niso prvič na Bogračfestu: »Leta 2023 smo sodelovali kot ekipa Fokovci, takrat smo bili prvič na Bogračfestu in nam je uspelo, da smo bili prvaki v Lendavi. Naslednje leto smo se odločili, da bomo sodelovali kot ekipa Bači-ke. Takrat smo dobili zlato priznanje, nismo pa prišli med prve tri. Lani nas ni bilo, letos pa smo se spet odločili, da sodelujemo, nismo pričakovali, da bomo prvi. Občutki so neverjetni, ne vem, če bomo to lahko še ponovili. Ali pa.«

Festival nad ulicami

Bogračfest ni le tekmovanje ob kotlih. V starem mestnem jedru je bilo ves dan pestro kulinarično, glasbeno in družinsko dogajanje. Obiskovalci so lahko bograč in druge lokalne dobrote okušali na gostinskih točkah, pred Mestno hišo sta jih pričakali čokoladna fontana in rokodelska delavnica, v parku Roža Sladka ulica in program za otroke. Najmlajšim so bili namenjeni še poslikava obraza, napihljiva igrala, vrtiljak in animacije ter otroška kuharska predstava Knedl. Na Glavni ulici sta obiskovalce pričakala selfie kotiček in bograč trgovinica. Obiskovalce je vozil brezplačni turistični vlakec, na voljo je bila tudi brezplačna krožna avtobusna povezava med mestnim središčem in stolpom Vinarium Lendava.

Med letošnjimi novostmi so bila doživetja, ki so festivalsko dogajanje dvignila nad mestne ulice, in to dobesedno. Obiskovalci so lahko uživali v dvigih s privezanimi toplozračnimi baloni, s katerih so Lendavo in festivalski utrip doživeli iz nove perspektive. Ko se je nad mesto spustil večer, je sledil še dron šov. Sinhronizirani droni so na nebu z motivi preteklosti, sedanjosti in prihodnosti ustvarili sodobno vizualno pripoved o mestu. Festivalsko dogajanje se je potem preselilo na osrednje koncertno prizorišče, kjer je nastopila skupina Deja vu, oder pa je ob 21. uri zavzel priljubljeni hrvaški pevec Dražen Zečić

Nekaj minut pred 12. uro so se skozi mestno jedro sprehodile mažoretke. FOTO: Oste Bakal
Nekaj minut pred 12. uro so se skozi mestno jedro sprehodile mažoretke. FOTO: Oste Bakal

Dron šov je bil prava paša za oči. FOTO: Mediaspeed.net
Dron šov je bil prava paša za oči. FOTO: Mediaspeed.net

Zmagovalne ekipe FOTO: Mediaspeed.net
Zmagovalne ekipe FOTO: Mediaspeed.net

Ekipa Bači-ke je najbolj prepričala strokovno komisijo. FOTO: Oste Bakal
Ekipa Bači-ke je najbolj prepričala strokovno komisijo. FOTO: Oste Bakal

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