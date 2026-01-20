Na nebu nad Slovenijo polarni sij. Oglejte si te osupljive prizore (FOTO)

Sinoči so polarni sij (aurora borealis) zabeležili v delih Evrope, predvsem v severnejših območjih. Pojav je povezan s povečano geomagnetno aktivnostjo, ki so jo tisti dan zaznale službe za vesoljsko vreme, vključno z NOAA in britanskim Met Officeom. Šlo je pa za enega najmočnejših izbruhov sonca po letu 2003. Vidnost je bila v veliki meri odvisna od jasnosti neba in svetlobnega onesnaženja, zato prizora ni bilo mogoče videti povsod niti enako jasno.

Polarni sij je bilo mogoče spremljati tudi nad Slovenijo. Številni objavljajo spektakularne fotografije.

Kako nastane polarni sij ali aurora borealis?

Aurora borealis nastane, ko nabiti delci s Sonca (sončni veter) prispejo do Zemlje in se »ujamejo« v Zemljino magnetno polje, ki jih usmerja proti polarnim območjem. Tam delci vstopijo v zgornje plasti atmosfere in trčijo ob atome kisika in dušika, pri čemer se sprošča energija v obliki svetlobe – zato na nebu vidimo »zavese« in valove. Barva je odvisna od plina in višine: kisik najpogosteje daje zeleno barvo (včasih tudi rdečo), dušik pa modrikaste in vijolične tone.

Ste posneli polarni sij? Fotografije nam lahko pošljete in jih bomo objavili.