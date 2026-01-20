  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
AURORA BOREALIS

Na nebu nad Slovenijo polarni sij. Oglejte si te osupljive prizore (FOTO)

Šlo naj bi za enega najmočnejših izbruhov sonca po letu 2003.
Tako je bilo nad Strunjanom. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook Strunjan
Tako je bilo nad Strunjanom. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook Strunjan
N. Č.
 20. 1. 2026 | 07:24
 20. 1. 2026 | 07:29
A+A-

Sinoči so polarni sij (aurora borealis) zabeležili v delih Evrope, predvsem v severnejših območjih. Pojav je povezan s povečano geomagnetno aktivnostjo, ki so jo tisti dan zaznale službe za vesoljsko vreme, vključno z NOAA in britanskim Met Officeom. Šlo je pa za enega najmočnejših izbruhov sonca po letu 2003. Vidnost je bila v veliki meri odvisna od jasnosti neba in svetlobnega onesnaženja, zato prizora ni bilo mogoče videti povsod niti enako jasno.

Polarni sij je bilo mogoče spremljati tudi nad Slovenijo. Številni objavljajo spektakularne fotografije. 

Kako nastane polarni sij ali aurora borealis?

Aurora borealis nastane, ko nabiti delci s Sonca (sončni veter) prispejo do Zemlje in se »ujamejo« v Zemljino magnetno polje, ki jih usmerja proti polarnim območjem. Tam delci vstopijo v zgornje plasti atmosfere in trčijo ob atome kisika in dušika, pri čemer se sprošča energija v obliki svetlobe – zato na nebu vidimo »zavese« in valove. Barva je odvisna od plina in višine: kisik najpogosteje daje zeleno barvo (včasih tudi rdečo), dušik pa modrikaste in vijolične tone.

Ste posneli polarni sij? Fotografije nam lahko pošljete in jih bomo objavili.

Več iz teme

severni sijaurora borealisSlovenija
ZADNJE NOVICE
08:13
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NADLOGA

Izbruhne, ko si ga najmanj želimo, še posebej, če smo pod stresom

Herpes najraje prizadene ustnico, običajno pa je posledica izrazitega stresa, neprespanosti in slabše odpornosti.
20. 1. 2026 | 08:13
08:06
Bulvar  |  Glasba in film
PRVI GLAS PRIMORSKE

Moya je pesem poklonila staršem

Primorska pevka je glasbeno pot začela s skupino Turn Around.
Mojca Marot20. 1. 2026 | 08:06
07:56
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Strašna tragedija! V berlinskem vrtcu umrl 5-letni otrok

Otroka naj bi ubila vrata, ki so se snela s tečajev in padla nanj.
20. 1. 2026 | 07:56
07:50
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Botoks na krožniku? Ta solata obljublja sijočo kožo – brez injekcij

Tale solata je postala viralna, ker vsebuje vse tiste sestavine, ki jih prehranski strokovnjaki že dolgo povezujejo z lepo in zdravo kožo.
Kaja Berlot20. 1. 2026 | 07:50
07:45
Novice  |  Slovenija
ODBOR ZA MIR

Slovenija pred dilemo: Trump vabi Goloba v »najbolj pomemben odbor doslej«

Viri blizu vlade pravijo, da sodelovanju v odboru ni naklonjen in da bo vlada o tej temi predvidoma razpravljala v četrtek.
20. 1. 2026 | 07:45
07:43
Bulvar  |  Tuji trači
GROK

Mati Muskovega otroka zaradi žaljivih fotografij toži njegovo podjetje

Ashley St. Clair se je v sodni spor podala zaradi groka.
20. 1. 2026 | 07:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki