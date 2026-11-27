Vsakokratna slovenska vlada poudarja, da je zdravstvo njena glavna prioriteta. A bolniki tega ne občutijo. Med drugim se pritožujejo nad dolgimi čakalnimi vrstami in tem, da zelo težko pridejo do izbranega osebnega zdravnika, če ga sploh imajo. Najnovejše poročilo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Evropske komisije z naslovom Health at a Glance: Europe 2026 (Zdravje na kratko: Evropa 2026, op. p.) razkriva, da je Slovenija med državami OECD za zdravstveno varstvo porabila 3251 evrov na prebivalca. To je manj, kot znaša povprečje v EU – 3955 evrov. Za primerjavo, Nemčija za zdravstvo namenja 5791 evrov na prebivalca, kar je največ v EU. Prekaša jo le še Švica (6232 evrov na prebivalca).

Slovenija ima manj zdravnikov na 1000 prebivalcev kot Hrvaška.

Izdatki za zdravstvo so v Sloveniji predstavljali 9,3 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar je manj od povprečja držav EU (10,2 odstotka). Leta 2024 je imela Slovenija 3,6 zdravnika na tisoč prebivalcev, EU 4,3. V primerjavi z letom 2014 ima Slovenija 2,8 odstotka več zdravnikov na tisoč prebivalcev. Pri osebju v zdravstveni negi je dosegla 10,4 na tisoč prebivalcev, EU 8,6. Pri zdravnikih Slovenija zaostaja za Hrvaško (4,1), še bolj za Avstrijo (5,6), uvršča pa se pred Belgijo (3,3) in Veliko Britanijo (3,5).

Pri treh operacijah je bil odstotek ljudi, ki so na čakalnem seznamu čakali več kot tri mesece, med državami največji prav v Sloveniji. Pri operaciji sive mrene je bil lani ta delež 93,5 odstotka, za zamenjavo kolka 94,2 odstotka in za zamenjavo kolena 96,9 odstotka. Pri sivi mreni pa se je ta kazalnik od leta 2022 povečal s 85,3 na 93,5 odstotka.

Preveč pijemo

Še naprej smo med državami, kjer je največja poraba alkohola. FOTO: Guliver/Getty Images

Med 15- in 16-letniki se je uporaba e-cigaret skoraj potrojila, kaže poročilo. V Sloveniji je delež tistih, ki so jih uporabili v zadnjih 30 dneh, med letoma 2019 in 2024 zrasel z 10 odstotkov na 28 odstotkov. Leta 2024 je bilo povprečje EU 23 odstotkov. V Sloveniji se je zvišal tudi delež mladostnikov, ki so v zadnjem mesecu kadili običajne cigarete. In sicer z 19 na 24 odstotkov, medtem ko je povprečje EU padlo na 18 odstotkov. Po drugi strani pa se je v Sloveniji v primerjavi z EU več žensk, starih od 50 do 69 let, odločilo za mamografijo. Na presejalni mamografiji je bilo v dveh letih pri nas 77,8 odstotka žensk, v EU pa 53,7 odstotka. Slovenci smo, kar se tiče porabe antibiotikov, pod povprečjem EU. Spletni vpogled v zdravstvene podatke pa pri nas uporablja dobra četrtina ljudi med 16. in 74. letom (27 odstotkov). Za primerjavo. V Avstriji je ta delež 23-, na Hrvaškem 26- in na Madžarskem 42-odstoten. Zanimivo pa je, da je najmanjši delež, in sicer le petodstoten, v Nemčiji, največji pa na Finskem (74 odstotkov). Povprečje EU je 28 odstotkov.

Čeprav se je poraba alkohola med letoma 2019 in 2024 zmanjšala, je bila Slovenija še naprej med državami, kjer je med največjimi. Pri nas je bilo vsako leto zaužitih 10,4 litra čistega alkohola na osebo, staro 15 let in več. Na primer, pol litra piva z vsebnostjo alkohola okoli petih volumskih odstotkov ustreza 25 mililitrom čistega alkohola. Povprečje EU je bilo leta 2024 9,4 litra čistega alkohola. Najvišja poraba je bila na Portugalskem (11,9), v Latviji (11,3) in Avstriji (11,2), najnižja pa na Finskem (7,2), v Grčiji (6,7) in na Cipru (4,5).