Na Obali bi se lahko zgodilo, da bi oče in sin vodila vsak svojo občino

O tem, kako ostra bitka se bo na letošnjih lokalnih volitvah 15. novembra bíla v dveh največjih mestnih občinah, v Ljubljani in Mariboru, smo že pisali. Nekateri politični analitiki menijo, da se bo aktualni ljubljanski župan Zoran Janković, če mu bo uspelo prepričati največ volivcev, tokrat težko izognil drugemu krogu lokalnih volitev. Nasproti mu bo stalo kar 14 protikandidatov, med katerimi najbolj izstopajo nekdanji slovenski premier Tone Rop, nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič, sokoordinator Levice Luka Mesec in spletni vplivnež Aleksandar Repić.

15. NOVEMBRA bodo lokalne volitve.

V drugem največjem mestu Maribor na glasovnici ne bodo mogli obkrožiti aktualnega župana Saše Arsenoviča. Ali bo kateremu od 10 kandidatov uspelo zmagati že v prvem krogu, si nihče ne upa napovedati. Med imeni namreč lahko najdemo donedavnega državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Matevža Frangeža, pa aktualno državno sekretarko na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Katjo Koren, ki je Sloveniji prismučala bron na olimpijadi v Lillehammerju, ter Bora Greinerja. Ta je 30 let radijski voditelj in novinar, ki je tudi programsko in uredniško vodil radijsko postajo.

Karin Planinšek se bo borila za kranjsko županjo. FOTO: Karin Planinšek/fb

Pestro zna biti tudi v gorenjski prestolnici Kranj, saj se tam v bitko za novega župana podaja kar sedem kandidatov. Med njimi je tudi aktualni županter nekdanji direktor Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) in nekdanji državni svetnik. Ta se je že znašel tudi na straneh črne kronike, saj je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja jemanja podkupnine. Za županjo Kranja se bo potegovala tudi članica Slovenske demokratske stranke (SDS). Po poklicu je razvijalka programske opreme in je strokovna sodelavka v državnem zboru, končuje pa tudi študij prava. Zanimiva in najverjetneje zelo pestra bitka za župansko mesto se bo odvijala v Kopru. Dosedanji županse bo moral predvolilno soočati med drugim tudi s prvakom Slovenske nacionalne strankein(Gibanje Svoboda in Lista Za vedno Koper). Prvi, kot je že razložil medijem, želi Kopru vrniti nekdanji sijaj in obračunati s kriminalom in trgovino z drogo. Oziroma ga narediti za »svetlo točko slovenske obale«. Da mora občina delovati predvsem v korist prebivalcev, ne pa da se morajo prebivalci prilagajati občinski upravi, pa je prepričana Hrvatin Kozlovičeva.

V Ljubljani se bo za župansko mesto borilo kar 15 kandidatov. Za prvega med Koprčani se bori tudi Zmago Jelinčič Plemeniti. Najlažje delo bo imel zdajšnji slovenjgraški župan.

V Celju se bo na čelo občine spet poskušal povzpeti Bojan Šrot in tako zdajšnjemu županu Matiju Kovaču vrniti milo za drago za poraz na lokalnih volitvah leta 2022. Poleg obeh bodo na glasovnici še Tomaž Krajnc in Darko Radiković. Aktualni župani se bodo s po tremi protikandidati borili za županski stolček v Novem mestu in Krškem, s štirimi protikandidati pa v Murski Soboti, na Ptuju in v Novi Gorici ter s šestimi protikandidati v Velenju. Le en kandidat pa bo, kot vse kaže, na volilnem listku v Slovenj Gradcu. In to bo aktualni župan Tilen Klugler.

Kar se tiče občin, ki nimajo statusa mestne občine, velja omeniti, da bo za župana občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah vnovič kandidiral David Klobasa, po mnenju mnogih najlepši slovenski župan. Nekdanji koprski župan Boris Popovič se bo boril za županski stolček v Izoli. Njegov sin Nik Popovič pa, zanimivo, kandidira za župana Kopra.