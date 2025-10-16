  • Delo d.o.o.
VINJETE

Na Obali odpravljajo vinjete, ali to pomeni konec zastojev?

Veljavnost vseh do 1. decembra veljavnih vinjet bo po predlogu vlade podaljšana za štiri mesece.
Ukrep prekategorizacije bo začel veljati 1. januarja 2026. FOTO: Jože Suhadolnik
K. S.
 16. 10. 2025 | 05:10
4:48
A+A-

Vlada s predlogom zakona o interventnem ukrepu za štiri mesece podaljšuje veljavnost letnih elektronskih vinjet. Po predlogu zakona se bo podaljšala šteto od dneva poteka njihove veljavnosti, določene ob nakupu. »Pri tem se upoštevajo letne elektronske vinjete za vozila prvega (motorna kolesa) in drugega cestninskega razreda A in B (bivalna vozila, osebna vozila), katerih veljavnost 1. decembra leta 2025 še ni potekla,« so sporočili po seji vlade.

Kot so pojasnili, z ukrepom podaljšanja veljavnosti vinjet zagotavljajo pravičnejšo obravnavo imetnikov letnih elektronskih vinjet, saj jim je omogočeno podaljšano obdobje uporabe cestninskega omrežja brez dodatnih stroškov. »S tem se blažijo negativne posledice zmanjšane pretočnosti cestninskega omrežja zaradi velikega investicijskega cikla na naših avtocestnih odsekih, ki je nujen z vidika varne uporabe teh, in ohranja zaupanje uporabnikov v sistem vinjetnega cestninjenja,« so zapisali.

Podaljšanje veljavnosti omenjenih elektronskih vinjet bo izvedel upravljavec cestninskih cest brez zaračunavanja kakršnih koli stroškov cestninskim zavezancem.

Uporaba odseka ceste med Škofijami in Izolo bo odslej za osebna vozila brezplačna.

V primeru uveljavljanja povračila vrednosti letne elektronske vinjete bo možno povračilo uveljavljati le za čas od dneva nastopa zakonitega razloga do dneva poteka njihove veljavnosti, določene ob njihovem nakupu. »Poleg navedenega se upravljavec cestninskih cest zavezuje, da najpozneje do 1. decembra letos prilagodi sistem cestninjenja glede na določen čas uporabe cestninske ceste tako, da bo omogočal uporabo cestninskih cest tudi z letnimi elektronskimi vinjetami, katerih veljavnost je v skladu s tem zakonom podaljšana,« je vlada naložila Darsu.

Ukrep prekategorizacije bo začel veljati 1. januarja 2026. FOTO: Boris Šuligoj
Obalna cesta bo glavna cesta

V zadnjih letih se prometne obremenitve nenehno povečujejo. Še posebno v poletnih mesecih promet dosega vrednosti, ki presegajo povprečne obremenitve, zato se pojavljajo izrazite prometne konice, zastoji, povečana nevarnost prometnih nesreč in negativni vplivi na okolje ter slabša kakovost bivanja v naseljih. Pomemben delež prometa predstavljajo tranzitna vozila, ki se izogibajo uporabi elektronskih vinjet na hitrih cestah H5 in H6 v Istri.

Številni vozniki, predvsem tujci in dnevni migranti, se izogibajo plačilu elektronske vinjete in uporabljajo alternativne poti skozi naselja, kot so Škofije, Dekani, Bertoki, Šalara, Izola in Lucija. Posledično so občinske ceste, ki niso načrtovane za tako visoke prometne obremenitve, preobremenjene. Preusmerjanje prometa na lokalno cestno omrežje tako neposredno vpliva na prometno varnost, pretočnost in vzdrževanje občinskih cest, hkrati pa negativno vpliva na življenjski standard lokalnega prebivalstva zaradi več hrupa, prašnosti in omejenega dostopa do naselij.

Dars ne vidi težav

»Predlog vlade pozdravljam, predvsem v smislu, da se hoče odkupiti porabnikom zaradi vseh nevšečnosti, ki so se jim zgodile pri številnih obnovah,« je glede predloga vlade za podaljšanje veljavnosti vinjet dejal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.

Prve Darsove ocene so, kot je dejal, da bo Dars zaradi tega utrpel 20-milijonski finančni izpad iz naslova cestninjenja ter 70-milijonski zaradi likvidnostnega premika. Glede nadaljnjih investicij, ki jih ima Dars, Ribič ne vidi nobenih težav. »Dars je stabilna družba. Investicije potekajo normalno naprej.«

Obenem je zagotovil, da se zaradi tega vladnega ukrepa ne bodo podražile vinjete. Za ukrep, ki na primorski avtocesti do nadaljnjega odpravlja vinjete, pa je dejal: »Brezplačnega kosila ni; ta ukrep se mi ne zdi najbolj primeren.« L. K.      

Da bi se navedeni izzivi učinkovito izvajali do zgraditve nove hitre ceste Koper–Dragonja, je vlada naložila ministrstvu za infrastrukturo, da uredi prekategorizacijo hitrih cest H5 in H6 v kategorijo glavne ceste, ki se določi kot izbirna cestninska cesta. Tak ukrep bi omogočil, da bi bila bodoča glavna cesta, ki bi nasledila hitri, še naprej v upravljanju in vzdrževanju družbe Dars kot upravljavca cestninskih cest, pri čemer bi bila kot izbirna cestninska cesta cestninjena izključno za tovorna vozila, torej za vozila nad 3500 kilogramov največje dovoljene mase. Uporaba odseka ceste med Škofijami in Izolo bo tako odslej za osebna vozila brezplačna, kar bo razbremenilo lokalne ceste in naselja, ki so zdaj pogosto preobremenjena.

Ukrep prekategorizacije bo začel veljati 1. januarja 2026 in je predviden kot začasen ukrep do zgraditve hitre ceste Koper–Dragonja.

