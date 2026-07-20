Na obisk je prišel Ivan Cankar

Kulturno društvo Ignacija Borštnika Cerklje je pred dnevi ob počastitvi rojstnega dne igralca in pomembnega gledališkega ustvarjalca pripravilo dan odprtih vrat.

1858. LETA se je rodil Ignacij Borštnik.

Ignacij Borštnik se je rodil 1. julija 1858 v Cerkljah, ko je umrl, je bil star 61 let. V njegovi hiši v Cerkljah pogosto prirejajo različne kulturne dogodke, tokrat pa jih je obiskal tudi Ivan Cankar, ki ga je upodobil igralec Damijan Debevec z Vrhnike. Debevec, vodnik po Cankarjevi spominski hiši, ima brke in nosi klobuk, zato ga Vrhničani pogosto počastijo s kavo. Tudi tokrat so številni udeleženci dogodka v Cerkljah z zanimanjem prisluhnili predstavitvi dveh pomembnih sodobnikov. Srečanja med Borštnikom in Cankarjem so bila sicer manj pogosta, Borštnikove vloge v Cankarjevih dramah manj številne, prvi spomin na skoraj dvajset let starejšega igralca pa sega v kar najzgodnejšo pisateljevo mladost.

Vse zbrane je pozdravil Dane Novak z Borštnikove domačije, prišli so iz številnih gorenjskih krajev. Po predstavitvi so vsi skupaj spili skodelico kave, ki je bila tako značilna spremljevalka največjega slovenskega pisatelja Cankarja. Predstavil je tudi knjigo Dušana Muravca Slovenski gledališki čas Cankarjeve dobe. Z igralcem Damijanom Debevcem se je pogovarjal prof. Jože Jerič, obiskovalci pa so si lahko ogledali tudi lepo urejeno kovačnico.