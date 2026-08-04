Na območju Rač hudo onesnaženje in pogin rib, policija preiskuje sum kaznivega dejanja

V noči na torek, natančneje ob 23. uri, je bilo na enem izmed pritokov akumulacijskega jezera Požeg v občini Rače - Fram opaženo onesnaženje z gnojnico, so zapisali na Upravi RS za zaščito in reševanje, kjer so dodali, da so na intervencijo odšli mariborski poklicni gasilci ter v onesnaženo vodo namestili bariere in pivnike.

O onesnaženju vode in poginu rib so bili obveščeni tudi policisti, ki sicer še izvajajo preiskovalne aktivnosti - opravljajo ogled in pregled območja, da bi ugotovili, kje je prišlo do izliva snovi, je ob tem sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Maribor Anita Kovačič, ki je dodala, da preiskava pa poteka tudi v smeri morebitnega suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja.

Na kraju so bile poleg gasilcev tudi druge službe, ki so skušale omejiti širjenje snovi in nastalo škodo. »Več informacij bomo lahko posredovali, ko bo zaključen ogled kraja, zbrana dodatna obvestila in izvedene ustrezne analize. Prve ocene kažejo na večjo materialno škodo,« je še sporočila Anita Kovačič.