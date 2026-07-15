Na območju Snežnika tri dni s psi, jamarji in droni iskali planinca! Končno znano, kako je z njim (FOTO)

Obsežna iskalna akcija na območju Snežnika se je končala srečno. 69-letnemu moškemu z območja Postojne, ki so ga svojci pogrešali od sobote dopoldne, ko se je odpravil na pohod, se je v torek zvečer samemu uspelo prebiti do planinske koče.

Iskanje se je začelo takoj v soboto in se intenzivno nadaljevalo naslednje tri dni. V akcijo so bili vključeni policisti s helikopterjem in droni, gorski reševalci, vodniki reševalnih psov, jamarji, ki so pregledovali brezna, ter lokalni gasilci in pripadniki civilne zaščite. Pri iskanju na zahtevnem terenu so pomagali tudi hrvaški gorski reševalci. »Vsem sodelujočim je skupen izjemen trud in zgledno medsebojno sodelovanje,« je zapisano v policijskem poročilu.

Preobrat se je zgodil v torek ob 19.55, ko je oskrbnik koče na Velikem Snežniku sporočil, da je pogrešani sam prišel do njih. Ker je bil močno izčrpan in dehidriran, ga je helikopter nemudoma prepeljal v UKC Ljubljana. Policija in reševalne službe so se ob tem zahvalile vsem sodelujočim za izjemen trud, požrtvovalnost in odlično sodelovanje na terenu.