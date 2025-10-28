  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GRAD ČRNOMELJ

Na obnovljenem gradu so spregovorili vitezi (FOTO)

Črnomaljska graščina postaja središče kulturnega in družabnega utripa Bele krajine. Med arheološkimi izkopavanji in v okviru obnove so odkrili ostanke okroglega stolpa.
Soba, kjer se vitezi pogovarjajo z obiskovalci. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Soba, kjer se vitezi pogovarjajo z obiskovalci. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

V trgovini s spominki so tla steklena, tako se vidijo ostanki stolpa, za katerega doslej zgodovinarji niso vedeli. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

V trgovini s spominki so tla steklena, tako se vidijo ostanki stolpa, za katerega doslej zgodovinarji niso vedeli. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Čeprav naj bi bil kar 19-krat oblegan, Turki gradu niso nikoli osvojili, je poudaril zgodovinar dr. Janez Weiss. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Čeprav naj bi bil kar 19-krat oblegan, Turki gradu niso nikoli osvojili, je poudaril zgodovinar dr. Janez Weiss. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Župan Črnomlja Andrej Kavšek je ponosen na zgodovino kraja. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Župan Črnomlja Andrej Kavšek je ponosen na zgodovino kraja. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

V gradu so tudi prostori občinske uprave Občine Črnomelj. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

V gradu so tudi prostori občinske uprave Občine Črnomelj. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Soba, kjer se vitezi pogovarjajo z obiskovalci. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
V trgovini s spominki so tla steklena, tako se vidijo ostanki stolpa, za katerega doslej zgodovinarji niso vedeli. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Čeprav naj bi bil kar 19-krat oblegan, Turki gradu niso nikoli osvojili, je poudaril zgodovinar dr. Janez Weiss. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Župan Črnomlja Andrej Kavšek je ponosen na zgodovino kraja. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
V gradu so tudi prostori občinske uprave Občine Črnomelj. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 28. 10. 2025 | 12:45
5:11
A+A-

»Obnova Gradu Črnomelj je začetek novega življenja v mestnem jedru. Grad je namreč simbol našega mesta in pomemben del identitete Črnomlja. Z njegovo prenovo smo ne le ohranili del bogate zgodovine, temveč tudi ustvarili nove priložnosti za kulturni in družabni utrip mesta,« poudarja župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek. Pritličje je zdaj obnovljeno in v začetku decembra bo tudi uradno odprl svoja vrata obiskovalcem, ki se bodo lahko s pomočjo sodobnih tehnologij potopili v preteklost in spoznali življenje v gradu v srednjem veku.

S pomočjo sodobnih tehnologij bo obiskovalec spoznal življenje v srednjem veku.

Obnova je bila vredna skoraj dva milijona evrov, slabi dve tretjini je prispevalo ministrstvo za kulturo z denarjem Načrta za okrevanje in odpornost in Evropske unije – NextGenerationEU, preostalo pa občina. Prenovili so vse pritlične in kletne prostore s skupno površino 922 kvadratnih metov. Potrebna so bila obsežna gradbena in instalacijska dela, s čimer so sanirali vlago, prenovili fasado, uredili drenaže, javna stranišča, tlake in omete, pri tem pa seveda upoštevali spomeniškovarstvene zahteve.

Tako so zdaj prostori sodobno opremljeni ter zasnovani z mislijo na obiskovalce, ki bodo zgodovino lahko doživeli na sodoben in interaktiven način. To bo omogočala nova tehnična oprema, ki omogoča izvedbo različnih kulturnih, protokolarnih in družabnih dogodkov, od razstav, koncertov in porok do drugih prireditev. V okviru projekta, ki ga je koordinirala Željka Karin Biličič z Občine Črnomelj, so uredili tudi grajsko klet, razdelilno kuhinjo za potrebe prireditev in gostinskih dejavnosti ter trgovino s spominki.

Kot je na novinarski konferenci dejal zgodovinar dr. Janez Weiss, strokovni sodelavec RIC Bela krajina, so arheološka izkopavanja v okviru obnove v južnem traktu odkrila ostanke temeljev okroglega stolpa, ki ima kar 2,2 metra debele zidove, ta najdba pa je novo odkritje v zgodovini črnomaljskega gradu, ki ga Turki, čeprav naj bi bil kar 19-krat oblegan, niso nikoli osvojili. »Če bi grad padel, bi bil stolp zadnji branik,« je dejal Weiss. Ostanke stolpa si je mogoče ogledati v trgovini s spominki, saj tla niso pozidana, pač pa zastekljena. Stolp naj bi v 15. stoletju postavili zelo hitro, hitro pa so ga tudi porušili, saj ko so turški vpadi minili, ni več služil svojemu namenu.

Tudi grajski časovni stroj

Skozi projekt so po besedah direktorice RIC Barbare Papež Lavrič razvili tri nove turistične produkte, ki zgodovino prepletajo s sodobnimi tehnologijami. Z grajskim časovnim strojem bodo obiskovalci lahko potovali skozi stoletja in se pogovarjali z vitezi, lahko bodo postali grajski mojstri in se postavili v kožo srednjeveškega ustvarjalca, med drugim bodo lahko spekli sladek kruh po starem receptu ali ustvarili svoj grb v heraldični delavnici, postali pa bodo lahko del zgodbe, kjer se bodo prepletale plesne in glasbene točke z vrhunsko kulinariko.

2

MILIJONA je stala obnova.

»Prenovljeni prostori bodo namenjeni doživetju srednjeveškega časa in še posebno družini gospodov Črnomaljskih, raznovrstnim kulturnim in izobraževalnim dogodkom, predvsem pa bo grad ponovno zaživel kot mestna točka druženja. Postal bo živ in dostopen prostor za prebivalce, obiskovalce ter kulturne ustvarjalce. Veseli nas, da bomo lahko v prenovljenem prostoru gradili nove zgodbe o Črnomlju in Beli krajini – o njeni dediščini, ljudeh, ustvarjalnosti in prihodnosti,« je dodala.

V gradu bo dediščina predstavljena na sodoben način. Prostori so namreč, kot je predstavil Matjaž Požlep, direktor Art Rebel 9, d. o. o., opremljeni z interaktivnimi in digitalnimi rešitvami, ki omogočajo sodobne predstavitve zgodovinskih zgodb, povezanih s plemiško rodbino Črnomaljsko (von Tschernembl). Med eksponati bodo obiskovalci lahko videli tudi kopije srednjeveškega orožja in druge zbirke, ki jim bodo približale življenje v gradu skozi stoletja. 

Od hotela do občine

Od hotela do občine

Grad Črnomelj je najverjetneje stal že konec 12. ali verjetneje na začetku 13. stoletja. Vse do sredine 16. stoletja je obstal kot rodovna hiša pomembne rodbine von Tschernembl, to je gospodov in nato baronov Črnomaljskih. Grad je bil njihova najstarejša, nikakor pa edina posest. Po preselitvi rodbine Črnomaljskih v Gornjo Avstrijo in prodaji gradu okoli leta 1564 so si različni lastniki podajali njegovo kljuko in nekoliko je izgubil pomen. Konec 19. stoletja je prišel v roke družine Lackner, ki je v njem uredila hotel, in kot takšen je preživel drugo svetovno vojno. Po vojni je bil nacionaliziran in v njem je začela delovati občina Črnomelj. Danes je grad Črnomelj prvenstveno sedež občine, vendar tudi kulturno prizorišče.

V trgovini s spominki so tla steklena, tako se vidijo ostanki stolpa, za katerega doslej zgodovinarji niso vedeli. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
V trgovini s spominki so tla steklena, tako se vidijo ostanki stolpa, za katerega doslej zgodovinarji niso vedeli. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

V gradu so tudi prostori občinske uprave Občine Črnomelj. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
V gradu so tudi prostori občinske uprave Občine Črnomelj. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Čeprav naj bi bil kar 19-krat oblegan, Turki gradu niso nikoli osvojili, je poudaril zgodovinar dr. Janez Weiss. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Čeprav naj bi bil kar 19-krat oblegan, Turki gradu niso nikoli osvojili, je poudaril zgodovinar dr. Janez Weiss. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Župan Črnomlja Andrej Kavšek je ponosen na zgodovino kraja. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Župan Črnomlja Andrej Kavšek je ponosen na zgodovino kraja. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Več iz teme

ČrnomeljGradgrad Črnomeljobnovazgodovinakulturna dediščina
ZADNJE NOVICE
23:26
Novice  |  Kronika  |  Doma
PO PROTESTNEM SHODU

Iz romskih naselij je slišati streljanje, na terenu policija (FOTO)

Slišati je bilo več posameznih in rafalnih strelov, so sporočili s PU Novo mesto.
28. 10. 2025 | 23:26
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Zelo redke bolezni

O njihovem poimenovanju ...
Marko Kočevar28. 10. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Naj Acova smrt ne bo zaman

V teh dneh me, tako kot večino Dolenjcev, preveva globoka žalost, pa tudi jeza.
Tanja Jakše Gazvoda28. 10. 2025 | 22:25
21:53
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Ti astrološki znaki najpogosteje podcenjujejo druge! Ste med njimi?

Ko se naučijo delu odgovornosti tudi prepustiti, postanejo veliko boljši sodelavci in vodje ...
28. 10. 2025 | 21:53
21:52
Novice  |  Slovenija
SHOD, KI JE PRETRESEL DRŽAVO

Novo mesto vstalo po smrti Aleša Šutarja, zaradi incidenta posredovala policija (FOTO, VIDEO)

Na Glavnem trgu je množica, ki želi mir, varnost in predvsem odgovornost.
28. 10. 2025 | 21:52
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZVEZDNIK FILMA ELVIS ŠKORC

Mladi zvezdnik Maks: Morda sem veliko večji piflar, kot sem mislil (Suzy)

Slovenski filmski ustvarjalci zadnja leta delajo odlične mladinske filme, ki v dvorane privabijo množice gledalcev. Najnovejši je Elvis Škorc, ki na duhovit način predstavlja zamotan svet štirinajstletnika, ki že od mladih nog ve, da bo izumitelj.
28. 10. 2025 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Zakaj strokovnjaki priporočajo to napravo za vaš dom

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
27. 10. 2025 | 08:05
Promo
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Zakaj strokovnjaki priporočajo to napravo za vaš dom

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
27. 10. 2025 | 08:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Razno
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

V zadnjih 20 letih so delnice poskočile od 7 do 8 % na leto. Kako kaže zdaj?

Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha. O metodi DCA in pravem trenutku za vlaganje smo se pogovarjali z Damirjem Mrkuličem, višjim skrbnikom pri Triglav Investments.
22. 10. 2025 | 10:48
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
22. 10. 2025 | 13:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST

Pri severnih sosedih se razvija prava Silicijeva dolina

Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
23. 10. 2025 | 12:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prihranki

Se bo elektrika podražila?

Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
22. 10. 2025 | 08:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Kako do gladke in negovane kože za vedno?

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Utekočinjen naftni plin: je to tudi najboljša rešitev za vas?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Slovenija med varnejšimi državami EU

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ

Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Za koga je primeren investicijski kredit?

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
20. 10. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Industrija

Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Težave, ki vsaj enkrat v življenju doletijo 90% ljudi

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki