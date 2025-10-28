Na obnovljenem gradu so spregovorili vitezi (FOTO)

»Obnova Gradu Črnomelj je začetek novega življenja v mestnem jedru. Grad je namreč simbol našega mesta in pomemben del identitete Črnomlja. Z njegovo prenovo smo ne le ohranili del bogate zgodovine, temveč tudi ustvarili nove priložnosti za kulturni in družabni utrip mesta,« poudarja župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek. Pritličje je zdaj obnovljeno in v začetku decembra bo tudi uradno odprl svoja vrata obiskovalcem, ki se bodo lahko s pomočjo sodobnih tehnologij potopili v preteklost in spoznali življenje v gradu v srednjem veku.

S pomočjo sodobnih tehnologij bo obiskovalec spoznal življenje v srednjem veku.

Obnova je bila vredna skoraj dva milijona evrov, slabi dve tretjini je prispevalo ministrstvo za kulturo z denarjem Načrta za okrevanje in odpornost in Evropske unije – NextGenerationEU, preostalo pa občina. Prenovili so vse pritlične in kletne prostore s skupno površino 922 kvadratnih metov. Potrebna so bila obsežna gradbena in instalacijska dela, s čimer so sanirali vlago, prenovili fasado, uredili drenaže, javna stranišča, tlake in omete, pri tem pa seveda upoštevali spomeniškovarstvene zahteve.

Tako so zdaj prostori sodobno opremljeni ter zasnovani z mislijo na obiskovalce, ki bodo zgodovino lahko doživeli na sodoben in interaktiven način. To bo omogočala nova tehnična oprema, ki omogoča izvedbo različnih kulturnih, protokolarnih in družabnih dogodkov, od razstav, koncertov in porok do drugih prireditev. V okviru projekta, ki ga je koordinirala Željka Karin Biličič z Občine Črnomelj, so uredili tudi grajsko klet, razdelilno kuhinjo za potrebe prireditev in gostinskih dejavnosti ter trgovino s spominki.

Kot je na novinarski konferenci dejal zgodovinar dr. Janez Weiss, strokovni sodelavec RIC Bela krajina, so arheološka izkopavanja v okviru obnove v južnem traktu odkrila ostanke temeljev okroglega stolpa, ki ima kar 2,2 metra debele zidove, ta najdba pa je novo odkritje v zgodovini črnomaljskega gradu, ki ga Turki, čeprav naj bi bil kar 19-krat oblegan, niso nikoli osvojili. »Če bi grad padel, bi bil stolp zadnji branik,« je dejal Weiss. Ostanke stolpa si je mogoče ogledati v trgovini s spominki, saj tla niso pozidana, pač pa zastekljena. Stolp naj bi v 15. stoletju postavili zelo hitro, hitro pa so ga tudi porušili, saj ko so turški vpadi minili, ni več služil svojemu namenu.

Tudi grajski časovni stroj

Skozi projekt so po besedah direktorice RIC Barbare Papež Lavrič razvili tri nove turistične produkte, ki zgodovino prepletajo s sodobnimi tehnologijami. Z grajskim časovnim strojem bodo obiskovalci lahko potovali skozi stoletja in se pogovarjali z vitezi, lahko bodo postali grajski mojstri in se postavili v kožo srednjeveškega ustvarjalca, med drugim bodo lahko spekli sladek kruh po starem receptu ali ustvarili svoj grb v heraldični delavnici, postali pa bodo lahko del zgodbe, kjer se bodo prepletale plesne in glasbene točke z vrhunsko kulinariko.

»Prenovljeni prostori bodo namenjeni doživetju srednjeveškega časa in še posebno družini gospodov Črnomaljskih, raznovrstnim kulturnim in izobraževalnim dogodkom, predvsem pa bo grad ponovno zaživel kot mestna točka druženja. Postal bo živ in dostopen prostor za prebivalce, obiskovalce ter kulturne ustvarjalce. Veseli nas, da bomo lahko v prenovljenem prostoru gradili nove zgodbe o Črnomlju in Beli krajini – o njeni dediščini, ljudeh, ustvarjalnosti in prihodnosti,« je dodala.

V gradu bo dediščina predstavljena na sodoben način. Prostori so namreč, kot je predstavil Matjaž Požlep, direktor Art Rebel 9, d. o. o., opremljeni z interaktivnimi in digitalnimi rešitvami, ki omogočajo sodobne predstavitve zgodovinskih zgodb, povezanih s plemiško rodbino Črnomaljsko (von Tschernembl). Med eksponati bodo obiskovalci lahko videli tudi kopije srednjeveškega orožja in druge zbirke, ki jim bodo približale življenje v gradu skozi stoletja.

Od hotela do občine Od hotela do občine Grad Črnomelj je najverjetneje stal že konec 12. ali verjetneje na začetku 13. stoletja. Vse do sredine 16. stoletja je obstal kot rodovna hiša pomembne rodbine von Tschernembl, to je gospodov in nato baronov Črnomaljskih. Grad je bil njihova najstarejša, nikakor pa edina posest. Po preselitvi rodbine Črnomaljskih v Gornjo Avstrijo in prodaji gradu okoli leta 1564 so si različni lastniki podajali njegovo kljuko in nekoliko je izgubil pomen. Konec 19. stoletja je prišel v roke družine Lackner, ki je v njem uredila hotel, in kot takšen je preživel drugo svetovno vojno. Po vojni je bil nacionaliziran in v njem je začela delovati občina Črnomelj. Danes je grad Črnomelj prvenstveno sedež občine, vendar tudi kulturno prizorišče.

V trgovini s spominki so tla steklena, tako se vidijo ostanki stolpa, za katerega doslej zgodovinarji niso vedeli. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

V gradu so tudi prostori občinske uprave Občine Črnomelj. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Čeprav naj bi bil kar 19-krat oblegan, Turki gradu niso nikoli osvojili, je poudaril zgodovinar dr. Janez Weiss. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda